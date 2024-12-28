https://ria.ru/20241228/uvolnenie-1991935356.html

Глава отдела немецкой Welt решила уволиться после выхода интервью с Маском

Глава отдела немецкой Welt решила уволиться после выхода интервью с Маском - РИА Новости, 28.12.2024

Глава отдела немецкой Welt решила уволиться после выхода интервью с Маском

Глава отдела мнений немецкой газеты Die Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода интервью с Илоном Маском. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T22:36:00+03:00

2024-12-28T22:36:00+03:00

2024-12-28T23:15:00+03:00

в мире

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саксония-анхальт

илон маск

олаф шольц

welt

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава отдела мнений немецкой газеты Die Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода интервью с Илоном Маском. "Мне всегда нравилось возглавлять отдел мнений в Welt и WAMS. Сегодня в Welt am Sonntag появился текст Илона Маска. Вчера я подала заявление об увольнении после выхода материала", — написала она в соцсети X. В интервью Welt Маск резко раскритиковал экономическую и культурную политику ФРГ, а также снова высказался в поддержку правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Как сообщило издание Spiegel, внутри редакции Welt возникли острые разногласия касательно публикации материала. Двадцатого декабря американский предприниматель заявил, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат полезных политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом мнении солидарны. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где в автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.

https://ria.ru/20241228/trump-1991900071.html

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в мире, германия, саксония-анхальт, илон маск, олаф шольц, welt