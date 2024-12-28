https://ria.ru/20241228/uslugi-1991848428.html

Количество услуг и консультаций центра "Мой бизнес" Приморья выросло на 25%

Количество услуг и консультаций центра "Мой бизнес" Приморья выросло на 25% - РИА Новости, 28.12.2024

Количество услуг и консультаций центра "Мой бизнес" Приморья выросло на 25%

Центр "Мой бизнес" Приморского края оказал в этом году 8,6 тысячи услуг и консультаций предпринимателям региона, что на 25% больше, чем в 2023 году, сообщает... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:33:00+03:00

2024-12-28T13:33:00+03:00

2024-12-28T13:33:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Центр "Мой бизнес" Приморского края оказал в этом году 8,6 тысячи услуг и консультаций предпринимателям региона, что на 25% больше, чем в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. В этом году центр "Мой бизнес" Приморского края оказывал различные меры поддержки приморскому бизнесу: услуги по рекламному продвижению, обучению, участию в престижных российских и зарубежных выставках, помогал выйти приморским компаниям на общероссийский и мировой рынки. Кроме того, центр оказал 8,6 тысячи услуг и консультаций, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Помимо количества оказанных услуг, выросло и число их получателей: за год в центр обратилось более 4,6 тысячи предпринимателей и 1,2 тысячи самозанятых, что на 20% больше, чем в прошлом году. Также центр значительно расширил работу по проекту "Развитие" по поддержке инновационных и производственных компаний региона, запустил новый проект по поддержке локальных брендов и начал реализацию новой программы женского предпринимательства. "В этом году мы провели 282 мероприятия. В них приняли участие 7300 человек. Мы видим, что в Приморье есть большой интерес к тому, что мы делаем, у предпринимателей и самозанятых региона. Они охотно получают новые знания и компетенции в наших образовательных программах, приходят на наши форумы. А мы стараемся давать им те знания и меры поддержки, в которых они нуждаются", – отметил генеральный директор центра "Мой бизнес" Приморского края Андрей Шевченко, его слова приводит пресс-служба. Поддержка бизнеса осуществляется в регионе по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20241228/eksperiment-1991833664.html

https://ria.ru/20241227/stavka-1991697971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, приморский край, поддержка бизнеса