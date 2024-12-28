https://ria.ru/20241228/ukrashenie-1991840252.html

Украшение Москвы к новогодним и рождественским праздникам завершено

Украшение Москвы к новогодним и рождественским праздникам завершено - РИА Новости, 28.12.2024

Украшение Москвы к новогодним и рождественским праздникам завершено

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили украшение города к новогодним и рождественским праздникам, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:04:00+03:00

2024-12-28T13:04:00+03:00

2024-12-28T13:04:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

новый год

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили украшение города к новогодним и рождественским праздникам, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время украшение столицы полностью завершено, работающие круглосуточно праздничная подсветка и световые конструкции создают атмосферу праздника и служат дополнительным источником освещения. В общей сложности установили более 4,5 тысячи объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили около 1 тысячи елей", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что новогодние деревья высотой от 6 до 30 метров декорированы разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями. Одни из самых больших елей высотой около 25 метров установили на Лубянской площади и Поклонной горе. Самая высокая искусственная ель с мультимедийным шатром высотой более 30 метров расположилась у главного входа в Парк Горького. "Техническое переоснащение получили две огромные арки, традиционно украшающие Манежную площадь и улицу Кузнецкий мост. Годом ранее были модернизированы арочные конструкции на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами "2025", в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции стали многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида. Он уточнил, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

https://ria.ru/20241227/moskva-1991619729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, новый год