Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о размещении военных на Украине - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 28.12.2024 (обновлено: 13:38 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991839327.html
Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о размещении военных на Украине
Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о размещении военных на Украине - РИА Новости, 28.12.2024
Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о размещении военных на Украине
Присутствие немецких военных на Украине в случае прекращения огня стоит согласовать с Россией, цитирует кандидата на пост канцлера Германии и лидера партии ХДС... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:03:00+03:00
2024-12-28T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155067/03/1550670371_0:129:3022:1829_1920x0_80_0_0_c389864b2a1bdfe9bbbbb454a97f9843.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Присутствие немецких военных на Украине в случае прекращения огня стоит согласовать с Россией, цитирует кандидата на пост канцлера Германии и лидера партии ХДС Фридриха Мерца телеканал NTV."Если дело дойдет до заключения мира и Украине нужны будут гарантии безопасности, это (отправку миротворческих сил – ред.) можно будет обсуждать только при условии безупречного с точки зрения международного права мандата. Сейчас я этого не вижу… Я бы хотел, чтобы подобный мандат был в таком случае основан на консенсусе, а не на конфликте с Россией", — сказал он.Отвечая на вопрос, какие гарантии безопасности Украине могут предоставить страны НАТО в случае перемирия, Мерц заявил, что рассуждать об этом преждевременно. "Что касается этого, на сегодняшний день я совсем ничего не могу представить, так как мы еще очень далеки от прекращения огня. Это вопрос, который нужно будет прояснить в ближайшие недели, а может быть, и месяцы", — добавил он.Касательно передачи Киеву крылатых ракет Taurus Мерц заявил, что по меньшей мере три страны, а именно США, Франция и Великобритания, поставляют Украине аналогичные системы вооружения и "не стали из-за этого сторонами конфликта". По его мнению, Taurus якобы мог бы "внести вклад в восстановление мира на Украине".В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон.
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991798931.html
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991792495.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155067/03/1550670371_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_c6a75d88e4c16e02f5d2ccbd148639bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц
Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о размещении военных на Украине

Мерц заявил, что присутствие военных ФРГ на Украине стоит согласовать с РФ

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Германии на учениях НАТО
Военнослужащие армии Германии на учениях НАТО - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие армии Германии на учениях НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Присутствие немецких военных на Украине в случае прекращения огня стоит согласовать с Россией, цитирует кандидата на пост канцлера Германии и лидера партии ХДС Фридриха Мерца телеканал NTV.

"Если дело дойдет до заключения мира и Украине нужны будут гарантии безопасности, это (отправку миротворческих сил – ред.) можно будет обсуждать только при условии безупречного с точки зрения международного права мандата. Сейчас я этого не вижу… Я бы хотел, чтобы подобный мандат был в таком случае основан на консенсусе, а не на конфликте с Россией", — сказал он.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Новое решение США вызвало резкую реакцию на Украине
Вчера, 09:37
Отвечая на вопрос, какие гарантии безопасности Украине могут предоставить страны НАТО в случае перемирия, Мерц заявил, что рассуждать об этом преждевременно.

"Что касается этого, на сегодняшний день я совсем ничего не могу представить, так как мы еще очень далеки от прекращения огня. Это вопрос, который нужно будет прояснить в ближайшие недели, а может быть, и месяцы", — добавил он.
Касательно передачи Киеву крылатых ракет Taurus Мерц заявил, что по меньшей мере три страны, а именно США, Франция и Великобритания, поставляют Украине аналогичные системы вооружения и "не стали из-за этого сторонами конфликта". По его мнению, Taurus якобы мог бы "внести вклад в восстановление мира на Украине".

В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Шольц после бесед с Трампом раскрыл его планы в отношении Украины
Вчера, 08:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала