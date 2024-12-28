Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о размещении военных на Украине
Мерц заявил, что присутствие военных ФРГ на Украине стоит согласовать с РФ
© Sputnik / Денис Асланов
Военнослужащие армии Германии на учениях НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Присутствие немецких военных на Украине в случае прекращения огня стоит согласовать с Россией, цитирует кандидата на пост канцлера Германии и лидера партии ХДС Фридриха Мерца телеканал NTV.
"Если дело дойдет до заключения мира и Украине нужны будут гарантии безопасности, это (отправку миротворческих сил – ред.) можно будет обсуждать только при условии безупречного с точки зрения международного права мандата. Сейчас я этого не вижу… Я бы хотел, чтобы подобный мандат был в таком случае основан на консенсусе, а не на конфликте с Россией", — сказал он.
"Если дело дойдет до заключения мира и Украине нужны будут гарантии безопасности, это (отправку миротворческих сил – ред.) можно будет обсуждать только при условии безупречного с точки зрения международного права мандата. Сейчас я этого не вижу… Я бы хотел, чтобы подобный мандат был в таком случае основан на консенсусе, а не на конфликте с Россией", — сказал он.
Отвечая на вопрос, какие гарантии безопасности Украине могут предоставить страны НАТО в случае перемирия, Мерц заявил, что рассуждать об этом преждевременно.
"Что касается этого, на сегодняшний день я совсем ничего не могу представить, так как мы еще очень далеки от прекращения огня. Это вопрос, который нужно будет прояснить в ближайшие недели, а может быть, и месяцы", — добавил он.
"Что касается этого, на сегодняшний день я совсем ничего не могу представить, так как мы еще очень далеки от прекращения огня. Это вопрос, который нужно будет прояснить в ближайшие недели, а может быть, и месяцы", — добавил он.
Касательно передачи Киеву крылатых ракет Taurus Мерц заявил, что по меньшей мере три страны, а именно США, Франция и Великобритания, поставляют Украине аналогичные системы вооружения и "не стали из-за этого сторонами конфликта". По его мнению, Taurus якобы мог бы "внести вклад в восстановление мира на Украине".
В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон.
В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон.