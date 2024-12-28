https://ria.ru/20241228/ukraina-1991839327.html

Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о размещении военных на Украине

Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о размещении военных на Украине - РИА Новости, 28.12.2024

Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о размещении военных на Украине

Присутствие немецких военных на Украине в случае прекращения огня стоит согласовать с Россией, цитирует кандидата на пост канцлера Германии и лидера партии ХДС... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:03:00+03:00

2024-12-28T13:03:00+03:00

2024-12-28T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

германия

фридрих мерц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155067/03/1550670371_0:129:3022:1829_1920x0_80_0_0_c389864b2a1bdfe9bbbbb454a97f9843.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Присутствие немецких военных на Украине в случае прекращения огня стоит согласовать с Россией, цитирует кандидата на пост канцлера Германии и лидера партии ХДС Фридриха Мерца телеканал NTV."Если дело дойдет до заключения мира и Украине нужны будут гарантии безопасности, это (отправку миротворческих сил – ред.) можно будет обсуждать только при условии безупречного с точки зрения международного права мандата. Сейчас я этого не вижу… Я бы хотел, чтобы подобный мандат был в таком случае основан на консенсусе, а не на конфликте с Россией", — сказал он.Отвечая на вопрос, какие гарантии безопасности Украине могут предоставить страны НАТО в случае перемирия, Мерц заявил, что рассуждать об этом преждевременно. "Что касается этого, на сегодняшний день я совсем ничего не могу представить, так как мы еще очень далеки от прекращения огня. Это вопрос, который нужно будет прояснить в ближайшие недели, а может быть, и месяцы", — добавил он.Касательно передачи Киеву крылатых ракет Taurus Мерц заявил, что по меньшей мере три страны, а именно США, Франция и Великобритания, поставляют Украине аналогичные системы вооружения и "не стали из-за этого сторонами конфликта". По его мнению, Taurus якобы мог бы "внести вклад в восстановление мира на Украине".В ноябре пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон.

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991798931.html

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991792495.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц