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В Кремле прокомментировали миротворческие усилия разных стран по Украине
В Кремле прокомментировали миротворческие усилия разных стран по Украине - РИА Новости, 28.12.2024
В Кремле прокомментировали миротворческие усилия разных стран по Украине
Россия с уважением относится к миротворческим усилиям разных стран по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:36:00+03:00
2024-12-28T12:36:00+03:00
2024-12-28T12:47:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия с уважением относится к миротворческим усилиям разных стран по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин ранее заявил журналистам, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российски лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине. Отвечая на вопросы журналистов в субботу, Песков сообщил, что это не единственное предложение по предоставлению площадки для переговоров, таких стран достаточно."Вы знаете, что мы с уважением относимся ко все миротворческим усилиям этих стран. Путин поддерживает со своими коллегами в этих странах добрые, конструктивные отношения, поэтому такой перечень может быть достаточно солидный, этих стран", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241227/rossiya-1991497244.html
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украина, в мире, россия, словакия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Словакия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали миротворческие усилия разных стран по Украине
Песков: Россия уважительно относится к миротворческим усилиям стран по Украине