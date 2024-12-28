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В Кремле прокомментировали миротворческие усилия разных стран по Украине - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 28.12.2024 (обновлено: 12:47 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991831139.html
В Кремле прокомментировали миротворческие усилия разных стран по Украине
В Кремле прокомментировали миротворческие усилия разных стран по Украине - РИА Новости, 28.12.2024
В Кремле прокомментировали миротворческие усилия разных стран по Украине
Россия с уважением относится к миротворческим усилиям разных стран по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:36:00+03:00
2024-12-28T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
словакия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия с уважением относится к миротворческим усилиям разных стран по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин ранее заявил журналистам, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российски лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине. Отвечая на вопросы журналистов в субботу, Песков сообщил, что это не единственное предложение по предоставлению площадки для переговоров, таких стран достаточно."Вы знаете, что мы с уважением относимся ко все миротворческим усилиям этих стран. Путин поддерживает со своими коллегами в этих странах добрые, конструктивные отношения, поэтому такой перечень может быть достаточно солидный, этих стран", - сказал Песков.
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украина, в мире, россия, словакия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Словакия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали миротворческие усилия разных стран по Украине

Песков: Россия уважительно относится к миротворческим усилиям стран по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия с уважением относится к миротворческим усилиям разных стран по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин ранее заявил журналистам, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российски лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине. Отвечая на вопросы журналистов в субботу, Песков сообщил, что это не единственное предложение по предоставлению площадки для переговоров, таких стран достаточно.
"Вы знаете, что мы с уважением относимся ко все миротворческим усилиям этих стран. Путин поддерживает со своими коллегами в этих странах добрые, конструктивные отношения, поэтому такой перечень может быть достаточно солидный, этих стран", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияСловакияДмитрий Песков
 
 
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