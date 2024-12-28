https://ria.ru/20241228/ukraina-1991831139.html

В Кремле прокомментировали миротворческие усилия разных стран по Украине

В Кремле прокомментировали миротворческие усилия разных стран по Украине - РИА Новости, 28.12.2024

В Кремле прокомментировали миротворческие усилия разных стран по Украине

Россия с уважением относится к миротворческим усилиям разных стран по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:36:00+03:00

2024-12-28T12:36:00+03:00

2024-12-28T12:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

в мире

россия

словакия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916903_0:53:3547:2048_1920x0_80_0_0_1a06125a3a8a7bb00cd70a835665a2fa.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия с уважением относится к миротворческим усилиям разных стран по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин ранее заявил журналистам, что премьер Словакии Роберт Фицо в ходе их встречи говорил об урегулировании конфликта на Украине. Российски лидер добавил, что Россия не против того, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине. Отвечая на вопросы журналистов в субботу, Песков сообщил, что это не единственное предложение по предоставлению площадки для переговоров, таких стран достаточно."Вы знаете, что мы с уважением относимся ко все миротворческим усилиям этих стран. Путин поддерживает со своими коллегами в этих странах добрые, конструктивные отношения, поэтому такой перечень может быть достаточно солидный, этих стран", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241227/rossiya-1991497244.html

украина

россия

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, россия, словакия, дмитрий песков