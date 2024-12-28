Новое решение США вызвало резкую реакцию на Украине
Журналистка Панченко потребовала узнать, куда уходит помощь США для Украины
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко выступила в соцсети X с требованием после решения Вашингтона выделить новую помощь Киеву.
"Было бы правильно провести аудит расходов США на Украине. Тогда мы узнаем, куда уходят деньги", — говорится в публикации.
"Было бы правильно провести аудит расходов США на Украине. Тогда мы узнаем, куда уходят деньги", — говорится в публикации.
Так она отреагировала на пост премьера Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи. Он отметил, что средства якобы пойдут на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета.
В свою очередь, агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников сообщило о том, что администрация Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе. Будущий пакет помощи включает боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря.
В свою очередь, агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников сообщило о том, что администрация Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе. Будущий пакет помощи включает боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря.