https://ria.ru/20241228/ukraina-1991798931.html

Новое решение США вызвало резкую реакцию на Украине

Новое решение США вызвало резкую реакцию на Украине - РИА Новости, 28.12.2024

Новое решение США вызвало резкую реакцию на Украине

Украинская журналистка Диана Панченко выступила в соцсети X с требованием после решения Вашингтона выделить новую помощь Киеву. "Было бы правильно провести... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T09:37:00+03:00

2024-12-28T09:37:00+03:00

2024-12-28T10:16:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко выступила в соцсети X с требованием после решения Вашингтона выделить новую помощь Киеву. "Было бы правильно провести аудит расходов США на Украине. Тогда мы узнаем, куда уходят деньги", — говорится в публикации.Так она отреагировала на пост премьера Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи. Он отметил, что средства якобы пойдут на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета. В свою очередь, агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников сообщило о том, что администрация Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе. Будущий пакет помощи включает боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря.

https://ria.ru/20241228/malinen-1991793518.html

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в мире, украина, сша, денис шмыгаль