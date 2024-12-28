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Новое решение США вызвало резкую реакцию на Украине - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:37 28.12.2024 (обновлено: 10:16 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991798931.html
Новое решение США вызвало резкую реакцию на Украине
Новое решение США вызвало резкую реакцию на Украине - РИА Новости, 28.12.2024
Новое решение США вызвало резкую реакцию на Украине
Украинская журналистка Диана Панченко выступила в соцсети X с требованием после решения Вашингтона выделить новую помощь Киеву. "Было бы правильно провести... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:37:00+03:00
2024-12-28T10:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
денис шмыгаль
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко выступила в соцсети X с требованием после решения Вашингтона выделить новую помощь Киеву. "Было бы правильно провести аудит расходов США на Украине. Тогда мы узнаем, куда уходят деньги", — говорится в публикации.Так она отреагировала на пост премьера Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи. Он отметил, что средства якобы пойдут на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета. В свою очередь, агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников сообщило о том, что администрация Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе. Будущий пакет помощи включает боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря.
https://ria.ru/20241228/malinen-1991793518.html
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991792495.html
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в мире, украина, сша, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Денис Шмыгаль
Новое решение США вызвало резкую реакцию на Украине

Журналистка Панченко потребовала узнать, куда уходит помощь США для Украины

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко выступила в соцсети X с требованием после решения Вашингтона выделить новую помощь Киеву.

"Было бы правильно провести аудит расходов США на Украине. Тогда мы узнаем, куда уходят деньги", — говорится в публикации.
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Так она отреагировала на пост премьера Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи. Он отметил, что средства якобы пойдут на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета.

В свою очередь, агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников сообщило о том, что администрация Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе. Будущий пакет помощи включает боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДенис Шмыгаль
 
 
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