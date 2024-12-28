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Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина

Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина - РИА Новости, 28.12.2024

Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина

Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России – старейшая театральная школа Москвы. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T00:52:00+03:00

2024-12-28T00:52:00+03:00

2024-12-28T00:53:00+03:00

справки

москва

высшее театральное училище имени щепкина

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Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России – старейшая театральная школа Москвы.История его создания восходит к Московскому императорскому театральному училищу, официально учрежденному императором Александром I 28 декабря (16 декабря по старому стилю) 1809 года на основе театральной школы (1773) при Воспитательном доме. В положении о первой Московской театральной школе "предмет установления" ее был обоснован как "усовершенствование российских спектаклей и балетов, наполнение и, если возможно, самое составление оркестров и заменение иностранных художников театральными воспитанниками".Первый набор (тогда "комплект") школы составили 15 девочек и 15 мальчиков 7-10 лет.Два первых отделения считались подготовительными, на третье и четвертое отбирали наиболее одаренных воспитанников. Школа предоставляла своим воспитанникам широкий выбор профессий: артист балета, драматический артист, музыкант, работник технических отделов театра, бутафор, реквизитор, машинист сцены. Среди обязательных дисциплин – вокал, танец, фехтование, игра на музыкальных инструментах. Выпускники распределялись по столичным театрам и 10 лет не имели права оставлять службу. Выпускники школы распределялись по санкт-петербургским и московским театрам и в течение десяти лет не имели права оставлять службу. К началу 1820-х годов в школе обучалось уже около 100 воспитанников.С 1832 года и в течение более 30 лет здесь преподавал "декламацию" выдающийся русский актер Михаил Щепкин. На его уроках закладывались основополагающие принципы национальной драматической школы, школы реалистической игры.Дело Щепкина продолжили его ученики – великие мастера Малого театра Иван Самарин, Сергей Шумский, Гликерия Федотова (в ее классе в 1885 году занимался будущий теоретик театрального искусства, знаменитый режиссер Константин Станиславский). Огромный вклад в развитие школы внес великий драматург Александр Островский. Долгие годы он был председателем ее экзаменационной комиссии, разработал программу обучения в драматическом классе.В 1856 году большим событием стало приобретение собственного дома школы. Дирекция императорских театров купила на Неглинной улице бывшее здание учебного заведения кантонистов. В 1863 году его перестроил архитектор Сергей Ползиков по проекту главного архитектора императорских театров Альберта Кавоса. Здание училища – уникальный историко-архитектурный памятник XIX века, объект культурного наследия регионального значения. В 1888 году в заведении открылось драматическое отделение.В 1890-1900-е годы лицо школы во многом определял выдающийся актер и режиссер Малого театра Александр Ленский. Он воспитал не одно поколение актеров, чьи имена вошли в сокровищницу русского театрального искусства – это Александр Остужев, Юрий Юрьев, Вера Пашенная, Варвара Массалитинова, Евдокия Турчанинова и другие.В 1890-е годы две трети труппы Малого театра составляли выпускники школы.В 1910 году прием в драматические классы был временно прекращен.24 апреля 1918 года решением специальной комиссии Театральное училище было закрыто, но уже осенью драматические классы открылись под названием "Драматические курсы при Государственном академическом Малом театре". Идея возрождения драматического отделения принадлежала крупнейшим театральным деятелям тех лет – Александру Южину, Наталье Смирновой, Вере Пашенной и Сергею Айдарову.В том же году была основана библиотека (хранит более 40 тысяч записей, фонд видеофильмов и записей спектаклей). В 1919 году от драматических классов были отделены балетные.В 1922-1932 годах школа называлась "Театральные мастерские при Государственном академическом Малом театре", затем стала Театральным техникумом, получившим имя Михаила Щепкина.В 1935 году школа стала официально именоваться "Театральное училище им. М.С. Щепкина", а в 1943 году училище обрело статус высшего учебного заведения.Создание в 1943 году кафедры сценической речи во главе с Олимпиадой Головиной, а вскоре и специального речевого отделения стало серьезным шагом на пути обретения училищем своего особого лица.Большую роль в судьбе заведения сыграла выдающаяся актриса, режиссер, педагог, народная артистка СССР Вера Пашенная. Более 40 лет она была ведущим педагогом училища, а в 1945 году возглавила кафедру актерского мастерства. Во многом она определяла художественную политику школы, способствовала становлению русского театра и национальной актерской школы послереволюционной эпохи. Среди ее учеников был народный артист СССР Юрий Соломин и другие.Почти полвека жизни училища были связаны с именем народного артиста СССР Николая Анненкова. С 1947 он преподавал на кафедре мастерства актера, с 1957 года стал ее заведующим, а в 1988 году возглавил училище. Среди его учеников были Олег Даль, Виктор Павлов, Виталий Соломин и другие.В настоящее время в училище обучаются 304 студента.Работают пять кафедр: мастерства актера, пластического воспитания, сценической речи, искусствоведения, философии и культурологии. Действуют 11 мастерских, в том числе туркменская, киргизская и тувинская студии. После четырех лет обучения выпускники получают диплом артиста драматического театра и кино. Из 70 преподавателей – 45 профессоров и доцентов.Художественную политику и высокое качество актеров определяют руководители курсов и студий, среди них – профессора Владимир Бейлис, Василий Бочкарев, Дмитрий Кознов, Владимир Сулимов, Владимир Сафронов, Владимир Драгунов, Наталия Петрова и другие. Исполняющий обязанности ректора училища – заслуженный деятель искусств России, профессор Борис Любимов. Школа прославлена именами своих выпускников. Здесь начинали свой творческий путь крупнейшие актеры Малого театра Василий Живокини, Иван Самарин, Сергей Шумский, Гликерия Федотова, Мария Ермолова, династия Садовских, Евдокия Турчанинова, Юрий Юрьев, Варвара Рыжова, Александр Остужев, Вера Пашенная и другие.Во второй половине XX века училище окончили Павел Луспекаев, Олег Даль, Эдуард Марцевич, Инна Чурикова, Виталий и Юрий Соломины, Светлана Немоляева, Станислав Любшин, Евгения Глушенко, Олег Меньшиков, Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Егор Бероев, Марат Башаров и многие другие. За последнее десятилетие труппу Малого пополнили многие талантливые выпускники училища, среди них Ольга Абрамова, Георгий Вавилов, Полина Долинская, Александр Дривень, Любовь Ещенко, Ольга Жевакина, Ирина Жерякова, Ирина Леонова и другие.Училище славится своей методикой работы в подготовке национальных кадров.Начиная с первого набора 1950 года Якутской студии, ВТУ имени М.С. Щепкина выпустило более 55 национальных студий.Выпускники училища играют в ведущих театрах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, снимаются в кино и на телевидении.Учебное заведение удостоено благодарности президента России (2009).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, высшее театральное училище имени щепкина