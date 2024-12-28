https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991883914.html

Мать детей, найденных в ванне в Котласе, заподозрили в их убийстве

Мать детей, найденных в ванне в Котласе, заподозрили в их убийстве - РИА Новости, 28.12.2024

Мать детей, найденных в ванне в Котласе, заподозрили в их убийстве

Следователи в Котласе Архангельской области задержали 29-летнюю женщину, которая подозревается в том, что утопила в ванне своих детей – трехлетнюю девочку и... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T16:04:00+03:00

2024-12-28T16:04:00+03:00

2024-12-28T16:04:00+03:00

происшествия

котлас

архангельская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нападение в краснодарской школе

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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Следователи в Котласе Архангельской области задержали 29-летнюю женщину, которая подозревается в том, что утопила в ванне своих детей – трехлетнюю девочку и 1,5-годовалого мальчика, сообщили в региональном СУСК РФ. "Сегодня (в субботу) утром в квартире дома по улице Мелентьева в городе Котласе обнаружены тела полуторагодовалого мальчика и его трехлетней сестры с признаками утопления в воде. По данному факту региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух малолетних", - говорится в сообщении. Как рассказали в СК, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. "По подозрению в убийстве задержана 29–летняя мать детей. Планируется ее арест", - добавили в ведомстве. Как ранее уточнили в региональной прокуратуре, дети воспитывались в полной семье, состоящей на учете "в органах и учреждениях системы профилактики". Прокуратура начала свою проверку, в ходе которой будет дана оценка эффективности работы субъектов профилактики с подучетной семьей, находящейся в социально опасном положении, и оказанию ей необходимой помощи.

https://ria.ru/20240326/rebenok-1935947732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, котлас, архангельская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), нападение в краснодарской школе