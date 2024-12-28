Рейтинг@Mail.ru
Мать детей, найденных в ванне в Котласе, заподозрили в их убийстве - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991883914.html
Мать детей, найденных в ванне в Котласе, заподозрили в их убийстве
Мать детей, найденных в ванне в Котласе, заподозрили в их убийстве - РИА Новости, 28.12.2024
Мать детей, найденных в ванне в Котласе, заподозрили в их убийстве
Следователи в Котласе Архангельской области задержали 29-летнюю женщину, которая подозревается в том, что утопила в ванне своих детей – трехлетнюю девочку и... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T16:04:00+03:00
2024-12-28T16:04:00+03:00
происшествия
котлас
архангельская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нападение в краснодарской школе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991877372_0:144:961:684_1920x0_80_0_0_5a1d4a06adc964853c1257d3788dfe70.jpg
МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Следователи в Котласе Архангельской области задержали 29-летнюю женщину, которая подозревается в том, что утопила в ванне своих детей – трехлетнюю девочку и 1,5-годовалого мальчика, сообщили в региональном СУСК РФ. "Сегодня (в субботу) утром в квартире дома по улице Мелентьева в городе Котласе обнаружены тела полуторагодовалого мальчика и его трехлетней сестры с признаками утопления в воде. По данному факту региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух малолетних", - говорится в сообщении. Как рассказали в СК, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. "По подозрению в убийстве задержана 29–летняя мать детей. Планируется ее арест", - добавили в ведомстве. Как ранее уточнили в региональной прокуратуре, дети воспитывались в полной семье, состоящей на учете "в органах и учреждениях системы профилактики". Прокуратура начала свою проверку, в ходе которой будет дана оценка эффективности работы субъектов профилактики с подучетной семьей, находящейся в социально опасном положении, и оказанию ей необходимой помощи.
https://ria.ru/20240326/rebenok-1935947732.html
котлас
архангельская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991877372_0:0:913:684_1920x0_80_0_0_75d4c380b9bfdc2ff706579e64f61bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, котлас, архангельская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), нападение в краснодарской школе
Происшествия, Котлас, Архангельская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение в краснодарской школе
Мать детей, найденных в ванне в Котласе, заподозрили в их убийстве

В Архангельской области задержали подозреваемую в убийстве сына и дочери женщину

© Фото : СУ СКР по Архангельской области/TelegramСотрудник СК России на месте убийства двоих детей в Котласе
Сотрудник СК России на месте убийства двоих детей в Котласе - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : СУ СКР по Архангельской области/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Следователи в Котласе Архангельской области задержали 29-летнюю женщину, которая подозревается в том, что утопила в ванне своих детей – трехлетнюю девочку и 1,5-годовалого мальчика, сообщили в региональном СУСК РФ.
«
"Сегодня (в субботу) утром в квартире дома по улице Мелентьева в городе Котласе обнаружены тела полуторагодовалого мальчика и его трехлетней сестры с признаками утопления в воде. По данному факту региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух малолетних", - говорится в сообщении.
Как рассказали в СК, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. "По подозрению в убийстве задержана 29–летняя мать детей. Планируется ее арест", - добавили в ведомстве.
Как ранее уточнили в региональной прокуратуре, дети воспитывались в полной семье, состоящей на учете "в органах и учреждениях системы профилактики". Прокуратура начала свою проверку, в ходе которой будет дана оценка эффективности работы субъектов профилактики с подучетной семьей, находящейся в социально опасном положении, и оказанию ей необходимой помощи.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Житель Ставрополя утопил в тазу ребенка и выбросил тело в мусорку
26 марта, 15:58
 
ПроисшествияКотласАрхангельская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нападение в краснодарской школе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала