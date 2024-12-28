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Мать детей, найденных в ванне в Котласе, заподозрили в их убийстве
Мать детей, найденных в ванне в Котласе, заподозрили в их убийстве - РИА Новости, 28.12.2024
Мать детей, найденных в ванне в Котласе, заподозрили в их убийстве
Следователи в Котласе Архангельской области задержали 29-летнюю женщину, которая подозревается в том, что утопила в ванне своих детей – трехлетнюю девочку и... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T16:04:00+03:00
2024-12-28T16:04:00+03:00
2024-12-28T16:04:00+03:00
происшествия
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МУРМАНСК, 28 дек – РИА Новости. Следователи в Котласе Архангельской области задержали 29-летнюю женщину, которая подозревается в том, что утопила в ванне своих детей – трехлетнюю девочку и 1,5-годовалого мальчика, сообщили в региональном СУСК РФ. "Сегодня (в субботу) утром в квартире дома по улице Мелентьева в городе Котласе обнаружены тела полуторагодовалого мальчика и его трехлетней сестры с признаками утопления в воде. По данному факту региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух малолетних", - говорится в сообщении. Как рассказали в СК, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. "По подозрению в убийстве задержана 29–летняя мать детей. Планируется ее арест", - добавили в ведомстве. Как ранее уточнили в региональной прокуратуре, дети воспитывались в полной семье, состоящей на учете "в органах и учреждениях системы профилактики". Прокуратура начала свою проверку, в ходе которой будет дана оценка эффективности работы субъектов профилактики с подучетной семьей, находящейся в социально опасном положении, и оказанию ей необходимой помощи.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, котлас, архангельская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), нападение в краснодарской школе
Происшествия, Котлас, Архангельская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение в краснодарской школе
Мать детей, найденных в ванне в Котласе, заподозрили в их убийстве
В Архангельской области задержали подозреваемую в убийстве сына и дочери женщину