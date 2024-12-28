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СК подтвердил данные о причастности отца к убийству детей под Тверью - РИА Новости, 28.12.2024
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11:30 28.12.2024 (обновлено: 12:31 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991811401.html
СК подтвердил данные о причастности отца к убийству детей под Тверью
СК подтвердил данные о причастности отца к убийству детей под Тверью - РИА Новости, 28.12.2024
СК подтвердил данные о причастности отца к убийству детей под Тверью
СУСК России по Тверской области подтвердило, что в убийстве четырех детей в частном доме в Калининском округе подозревается их отец. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:30:00+03:00
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происшествия
россия
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РЯЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. СУСК России по Тверской области подтвердило, что в убийстве четырех детей в частном доме в Калининском округе подозревается их отец.По данным прокуратуры региона, тела четверых погибших детей нашли в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. На место выехали представители прокуратуры СУСК и УМВД. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных структурах, предварительно, детей, которые спали на первом этаже дома, зарезал их отец. Мужчина пытался покончить с собой, находится в реанимации. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно. Возбуждено уголовное дело об убийстве."В совершении преступления подозревается отец малолетних... В настоящее время мужчина госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщило следственное управление в своем Telegram-канале.Ход расследования уголовного дела поставлен прокурором области Павлом Хлебковичем на личный контроль. Как сообщил прокурор Калининского района Евгений Кузин, видео комментария которого опубликовано в Telegram-канале прокуратуры региона, ведомство также организовало проверку органов и учреждений системы профилактики.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК подтвердил данные о причастности отца к убийству детей под Тверью

СК подтвердил данные о причастности отца к убийству четырех детей под Тверью

© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской областиСотрудник СК России на месте убийства четверых детей в Тверской области
Сотрудник СК России на месте убийства четверых детей в Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области
Сотрудник СК России на месте убийства четверых детей в Тверской области
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РЯЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. СУСК России по Тверской области подтвердило, что в убийстве четырех детей в частном доме в Калининском округе подозревается их отец.
По данным прокуратуры региона, тела четверых погибших детей нашли в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. На место выехали представители прокуратуры СУСК и УМВД. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных структурах, предварительно, детей, которые спали на первом этаже дома, зарезал их отец. Мужчина пытался покончить с собой, находится в реанимации. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
"В совершении преступления подозревается отец малолетних... В настоящее время мужчина госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщило следственное управление в своем Telegram-канале.
Ход расследования уголовного дела поставлен прокурором области Павлом Хлебковичем на личный контроль. Как сообщил прокурор Калининского района Евгений Кузин, видео комментария которого опубликовано в Telegram-канале прокуратуры региона, ведомство также организовало проверку органов и учреждений системы профилактики.
Женщина, подозреваемая в убийстве и покушении на убийство малолетних детей, в суде. 27 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В Таганроге арестовали женщину, убившую своего ребенка
27 ноября, 11:35
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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