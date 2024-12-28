https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991811401.html

СК подтвердил данные о причастности отца к убийству детей под Тверью

СК подтвердил данные о причастности отца к убийству детей под Тверью - РИА Новости, 28.12.2024

СК подтвердил данные о причастности отца к убийству детей под Тверью

СУСК России по Тверской области подтвердило, что в убийстве четырех детей в частном доме в Калининском округе подозревается их отец. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T11:30:00+03:00

2024-12-28T11:30:00+03:00

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происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. СУСК России по Тверской области подтвердило, что в убийстве четырех детей в частном доме в Калининском округе подозревается их отец.По данным прокуратуры региона, тела четверых погибших детей нашли в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. На место выехали представители прокуратуры СУСК и УМВД. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных структурах, предварительно, детей, которые спали на первом этаже дома, зарезал их отец. Мужчина пытался покончить с собой, находится в реанимации. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно. Возбуждено уголовное дело об убийстве."В совершении преступления подозревается отец малолетних... В настоящее время мужчина госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщило следственное управление в своем Telegram-канале.Ход расследования уголовного дела поставлен прокурором области Павлом Хлебковичем на личный контроль. Как сообщил прокурор Калининского района Евгений Кузин, видео комментария которого опубликовано в Telegram-канале прокуратуры региона, ведомство также организовало проверку органов и учреждений системы профилактики.

https://ria.ru/20241127/sk-1985958358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)