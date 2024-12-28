https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991802037.html

После убийства четверых детей в Тверской области возбудили дело

После убийства четверых детей в Тверской области возбудили дело - РИА Новости, 28.12.2024

После убийства четверых детей в Тверской области возбудили дело

Уголовное дело об убийстве возбуждено в Тверской области после обнаружения в частном доме под Тверью четверых погибших детей, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 28.12.2024

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2024-12-28T10:14:00+03:00

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происшествия

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РЯЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено в Тверской области после обнаружения в частном доме под Тверью четверых погибших детей, сообщило СУСК по региону.По данным прокуратуры региона, тела четверых погибших детей нашли в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных структурах, по предварительной версии, детей, которые спали на первом этаже дома, зарезал их отец. Мужчина пытался покончить с собой, находится в реанимации. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно."По факту произошедшего следственными органами СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале.Отмечается, что были "обнаружены тела 4 малолетних детей с признаками насильственной смерти".На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты ведомства, а также руководство следственного управления, которое контролирует ход следственных действий.

https://ria.ru/20241114/chelyabinsk-1983678031.html

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Работа следователей на месте убийства четверых детей в Тверской области Пожизненное лишение свободы грозит отцу, убившему четверых детей в Тверской области. СК возбудил уголовное дело по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более малолетних". Сам подозреваемый остаётся в реанимации. После стабилизации его состояния врачи проверят, есть в его крови запрещённые вещества. 2024-12-28T10:14 true PT0M24S

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происшествия, россия, тверь, следственный комитет россии (ск рф)