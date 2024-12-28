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После убийства четверых детей в Тверской области возбудили дело - РИА Новости, 28.12.2024
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10:14 28.12.2024 (обновлено: 10:41 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991802037.html
После убийства четверых детей в Тверской области возбудили дело
После убийства четверых детей в Тверской области возбудили дело - РИА Новости, 28.12.2024
После убийства четверых детей в Тверской области возбудили дело
Уголовное дело об убийстве возбуждено в Тверской области после обнаружения в частном доме под Тверью четверых погибших детей, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 28.12.2024
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происшествия
россия
тверь
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РЯЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено в Тверской области после обнаружения в частном доме под Тверью четверых погибших детей, сообщило СУСК по региону.По данным прокуратуры региона, тела четверых погибших детей нашли в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных структурах, по предварительной версии, детей, которые спали на первом этаже дома, зарезал их отец. Мужчина пытался покончить с собой, находится в реанимации. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно."По факту произошедшего следственными органами СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале.Отмечается, что были "обнаружены тела 4 малолетних детей с признаками насильственной смерти".На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты ведомства, а также руководство следственного управления, которое контролирует ход следственных действий.
https://ria.ru/20241114/chelyabinsk-1983678031.html
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Работа следователей на месте убийства четверых детей в Тверской области
Пожизненное лишение свободы грозит отцу, убившему четверых детей в Тверской области. СК возбудил уголовное дело по п. "а" и "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более малолетних". Сам подозреваемый остаётся в реанимации. После стабилизации его состояния врачи проверят, есть в его крови запрещённые вещества.
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происшествия, россия, тверь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тверь, Следственный комитет России (СК РФ)
После убийства четверых детей в Тверской области возбудили дело

СК: после убийства четверых детей в Тверской области возбудили уголовное дело

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РЯЗАНЬ, 28 дек – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено в Тверской области после обнаружения в частном доме под Тверью четверых погибших детей, сообщило СУСК по региону.
По данным прокуратуры региона, тела четверых погибших детей нашли в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных структурах, по предварительной версии, детей, которые спали на первом этаже дома, зарезал их отец. Мужчина пытался покончить с собой, находится в реанимации. Всего в семье шестеро детей, двое спали отдельно.
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"По факту произошедшего следственными органами СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - сообщило СУСК в своем Telegram-канале.
Отмечается, что были "обнаружены тела 4 малолетних детей с признаками насильственной смерти".
На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты ведомства, а также руководство следственного управления, которое контролирует ход следственных действий.
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