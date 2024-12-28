В Турции заявили о решении проблемы с фальшивыми долларами на рынке
Ассоциация банков Турции заявила о решении проблемы с фальшивыми долларами
© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудник за работой в пункте обмена валюты в Анкаре, Турция
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Ассоциация банков Турции на фоне сообщений о фальшивых долларах на рынке заявила о завершении обновления машин по контролю банкнот, отметив, что в настоящее банки принимают валюту.
Банкоматы в Турции не принимают купюры номиналом в 50 и 100 американских долларов, кризис, вызванный фальшивой валютой на рынке, не решен, передал в своем репортаже канал D. Проблема с приемом долларов старого образца в Турции частично сохраняется, но массовых проблем у российских туристов нет, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
"Обновление машин для пересчета банкнот и контроля иностранной валюты для обеспечения безопасности клиентов и банков в значительной степени завершено, и банкноты иностранной валюты принимаются нашими банками", - говорится в заявлении ассоциации, которое процитировал в эфире телеканал Haber Global.
Ранее корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о фальшивой валюте на рынке на 600 миллионов долларов. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом в 50 и 100 долларов. Газета Hürriyet сообщала, что три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивой валюты сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот.