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В Турции заявили о решении проблемы с фальшивыми долларами на рынке - РИА Новости, 28.12.2024
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16:45 28.12.2024 (обновлено: 16:46 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/turtsiya-1991891782.html
В Турции заявили о решении проблемы с фальшивыми долларами на рынке
В Турции заявили о решении проблемы с фальшивыми долларами на рынке - РИА Новости, 28.12.2024
В Турции заявили о решении проблемы с фальшивыми долларами на рынке
Ассоциация банков Турции на фоне сообщений о фальшивых долларах на рынке заявила о завершении обновления машин по контролю банкнот, отметив, что в настоящее... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T16:45:00+03:00
2024-12-28T16:46:00+03:00
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АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Ассоциация банков Турции на фоне сообщений о фальшивых долларах на рынке заявила о завершении обновления машин по контролю банкнот, отметив, что в настоящее банки принимают валюту. Банкоматы в Турции не принимают купюры номиналом в 50 и 100 американских долларов, кризис, вызванный фальшивой валютой на рынке, не решен, передал в своем репортаже канал D. Проблема с приемом долларов старого образца в Турции частично сохраняется, но массовых проблем у российских туристов нет, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. "Обновление машин для пересчета банкнот и контроля иностранной валюты для обеспечения безопасности клиентов и банков в значительной степени завершено, и банкноты иностранной валюты принимаются нашими банками", - говорится в заявлении ассоциации, которое процитировал в эфире телеканал Haber Global. Ранее корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о фальшивой валюте на рынке на 600 миллионов долларов. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом в 50 и 100 долларов. Газета Hürriyet сообщала, что три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивой валюты сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот.
https://ria.ru/20241228/turtsiya-1991803318.html
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турция, анкара (провинция), экономика
Турция, Анкара (провинция), Экономика
В Турции заявили о решении проблемы с фальшивыми долларами на рынке

Ассоциация банков Турции заявила о решении проблемы с фальшивыми долларами

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудник за работой в пункте обмена валюты в Анкаре, Турция
Сотрудник за работой в пункте обмена валюты в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Ассоциация банков Турции на фоне сообщений о фальшивых долларах на рынке заявила о завершении обновления машин по контролю банкнот, отметив, что в настоящее банки принимают валюту.
Банкоматы в Турции не принимают купюры номиналом в 50 и 100 американских долларов, кризис, вызванный фальшивой валютой на рынке, не решен, передал в своем репортаже канал D. Проблема с приемом долларов старого образца в Турции частично сохраняется, но массовых проблем у российских туристов нет, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
Долларовые банкноты - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Источник рассказал о ситуации с приемом долларов старого образца в Турции
Вчера, 10:20
"Обновление машин для пересчета банкнот и контроля иностранной валюты для обеспечения безопасности клиентов и банков в значительной степени завершено, и банкноты иностранной валюты принимаются нашими банками", - говорится в заявлении ассоциации, которое процитировал в эфире телеканал Haber Global.
Ранее корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о фальшивой валюте на рынке на 600 миллионов долларов. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом в 50 и 100 долларов. Газета Hürriyet сообщала, что три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивой валюты сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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ТурцияАнкара (провинция)Экономика
 
 
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