В Сети появилась личная переписка Трампа с Маском
Трамп пригласил Маска и Гейтса в свою резиденцию во Флориде
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригласил американского миллиардера Илона Маска на новогоднюю вечеринку.
"Где ты? Когда ты приедешь в "Центр Вселенной", Мар-а-Лаго? Билл Гейтс просил разрешения приехать сегодня вечером. Мы скучаем по тебе и X (предположительно, сын Маска X Æ A-12. — Прим. ред.)! Канун Нового года будет УДИВИТЕЛЬНЫМ!!!" — написал Трамп.
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Как отмечает издание, официального подтверждения визита американского миллиардера — одного из основателей Microsoft — Гейтса не было.
В октябре СМИ сообщили, что Гейтс пожертвовал 50 миллионов долларов на предвыборную кампанию Камалы Харрис. Неназванный источник, "знакомый с соображениями Гейтса", сообщил, что в этом году в частных разговорах с друзьями и другими людьми Гейтс выразил обеспокоенность возможным вторым президентским сроком кандидата от республиканцев Дональда Трампа, хотя он подчеркнул, что "мог бы работать с любым кандидатом".
Ранее многие лидеры Кремниевой долины критиковали Трампа и поддерживали демократов, однако сейчас им предложены ключевые посты в его новой администрации. Среди них миллиардер Илон Маск, который ранее выступал против экологической политики Трампа, а теперь возглавит новый Департамент по достижению госэффективности (DOGE), бизнесмен Дэвид Сакс, который поддерживал Хиллари Клинтон в 2016 году, а на этот раз организовал сбор средств для Трампа, и другие.