https://ria.ru/20241228/tokovinin-1991843226.html

Александр Токовинин: НАТО нацелена на подготовку конфликта с Россией

Александр Токовинин: НАТО нацелена на подготовку конфликта с Россией - РИА Новости, 28.12.2024

Александр Токовинин: НАТО нацелена на подготовку конфликта с Россией

Завершающийся 2024 год стал особенно сложным и напряженным во взаимодействии России со странами Запада. Посол России в Бельгии Александр Токовинин, которому... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:00:00+03:00

2024-12-28T14:00:00+03:00

2024-12-28T14:00:00+03:00

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Завершающийся 2024 год стал особенно сложным и напряженным во взаимодействии России со странами Запада. Посол России в Бельгии Александр Токовинин, которому также поручено осуществлять в случае необходимости контакты со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, рассказал в интервью РИА Новости, есть ли в повестке блока завершение конфликта на Украине и как альянс готовится к конфликту с РФ, а также подвел неутешительные для Бельгии итоги исполнения антироссийских санкций.– Александр Аврельевич, подходит к концу очень сложный, напряженный год, особенно в том, что касается отношений России со странами НАТО. По-прежнему отсутствуют какие-либо контакты в Брюсселе со штаб-квартирой Североатлантического альянса?– Чтобы осуществлять такие контакты, надо понимать, о чем говорить. В ситуации, когда НАТО проводит враждебную политику в отношении России, а государства-члены альянса наращивают агрессивные действия в конфликте на Украине, поставляя все более смертоносные, разрушительные и дальнобойные вооружения, собственно, нет темы для разговора. Сначала альянс должен прийти к пониманию, что этот курс является в корне ошибочным, контрпродуктивным и, более того, опасным, так как ведет к дальнейшей эскалации напряженности на европейском пространстве с непредсказуемыми последствиями. Технически у нас есть открытый канал для связи. В случае необходимости и в штаб-квартире альянса, и в посольстве знают, кому позвонить.– Как вы оцениваете разговоры среди государств-членов НАТО о возможной поддержке прекращения боевых действий на Украине в той или иной форме? Можно ли говорить о том, что они набирают обороты в преддверии прихода в США администрации Дональда Трампа?– Насколько мне известно, на последних встречах министров обороны, министров иностранных дел стран альянса такие темы, как завершение конфликта или мирные переговоры, в повестке дня не фигурировали. Альянс продолжает следовать курсом, определенным под руководством Вашингтона, на конфронтацию с Россией. Складывается впечатление, что в блоке стараются "зацементировать" такую политику и осложнить внесение в нее изменений после смены администрации США.Главное, на чем делается акцент – это наращивание военной помощи Украине. В этих целях запускается отдельное натовское командование в Висбадене, которое будет заниматься координацией такого содействия Киеву и подготовкой украинских военнослужащих. Правда руководить этой деятельностью будет все тот же американский генерал Каволи, который и ранее занимался координацией военной помощи под руководством США. Кроме того, речь идет о наращивании оборонного производства, раскручивании военной промышленности стран НАТО, в том числе в Европе, дальнейшем повышении военных расходов, активизации маневров. Все это – с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, сейчас акцент ставится именно так. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте упирает на то, что надо меньше говорить о мире, а больше – о военном содействии Украине. Дескать, когда речь зайдет о мирных переговорах, надо, чтобы киевский режим мог это делать "с позиции силы". Стремления к поиску компромисса, который неизбежно лежит в основе любой договоренности, на данном этапе на уровне НАТО мы не видим.Другое дело – нюансы в подходах отдельных государств. Как мы знаем, есть отдельные страны-члены НАТО, которые активно выступают за скорейшее прекращение конфликта. Это относится к Венгрии, недавно Москву посетил премьер-министр Словакии. На уровне общественности эти настроения видны отчетливо. Все больше людей убеждены, что раскручивание конфронтации с Россией является в принципе пагубным и глубоко ошибочным стратегическим курсом.– Чего можно ожидать в случае начала серьезных мирных усилий? Будет ли противодействие со стороны общественности в случае их отсутствия?– Определенные проявления недовольства тем, что происходит, есть на разных этажах восприятия обществом текущей ситуации. Это касается и понимания того, что конфронтация с Россией опасна, что она может вести к тяжелейшему столкновению между ядерными державами, поскольку НАТО все дальше продвигается по пути прямого участия в конфликте на Украине.Такие настроения проявляются и в том, что углубляется сознание негативного влияния конфликта на Украине на социально-экономическое положение практических во всех государствах ЕС, то, что это оборачивается повышением стоимости жизни. Насколько такие взгляды будут трансформироваться в политику правящих кругов и правительств, сказать пока трудно. Все ждут каких-то импульсов со стороны новой американской администрации. Но здесь надо судить не по словам, а по делам, смотреть, что будет происходить на практике.– Если говорить о двусторонних отношениях с Бельгией, насколько сильно пострадало торгово-экономическое сотрудничество в уходящем году из-за новых санкций, касающихся российских поставок СПГ через европейские порты, запрета на импорт российских алмазов?– Да, рестрикции сказываются самым непосредственным образом. По итогам 2023 года зафиксировано падение товарооборота между Россией и Бельгией почти на 60%. Этот процесс продолжился и в завершающемся году. Мы видим прямое воздействие антироссийских ограничений, нанесен огромный ущерб историческим направлениям двустороннего сотрудничества с Бельгией. Это касается, в частности, алмазно-бриллиантовой отрасли. С начала года введены санкции, которые фактически обрушили этот сегмент нашего взаимодействия. Очевидно, что алмазный центр в Антверпене очень сильно пострадал в результате этих решений. Его обороты снизились фактически на треть в течение 2023 года и продолжают падать. Надо, разумеется, учитывать и общую негативную конъюнктуру алмазного рынка. Но ясно, что принятые с согласия Бельгии решения в формате "Группы семи" и ЕС нанесли тяжелейший удар по позициям алмазного бизнеса в Бельгии. Есть ощущение, что Антверпенский центр уже не является первой торговой площадкой для алмазно-бриллиантовой продукции в мире, уступает позиции другим центрам в других регионах.Другой пример – конечно, энергетическое направление, где взаимодействие также значительно просело. С марта будущего года вводится запрет на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты, что наносит удар по структурам в порту Зебрюгге. В целом, негативная тенденция в торговых связях России и Бельгии сохраняется. Продолжается разрушение того, что было создано в двусторонних отношениях в предшествующие годы и десятилетия. При этом бельгийский бизнес расстроен такой ситуацией и его представители хотели бы получить возможность восстановления нормального сотрудничества со своими партнерами в России.– Что касается активов России, замороженных в ЕС, значительная часть которых удерживается в бельгийском депозитарии "Евроклир". Есть ли у России какие-либо рычаги для попытки решить этот вопрос на двустороннем уровне, или это имеет смысл только на уровне ЕС и "Большой семерки"?– Наша оценка этих решений однозначна: мы считаем их абсолютно незаконными и противоправными, рассматриваем как прямое воровство российских активов. На данном этапе речь идет об использовании доходов, а не самого тела российских авуаров, на цели поддержки Евросоюза. Сейчас данный процесс будет переходить под "крышу" "семерки" в контексте предоставления масштабных кредитов, которые должны оплачиваться из тех же доходов. Бельгия выполняет решения ЕС, отмена которых также должна осуществляться на уровне Евросоюза.Бельгийские суды занимаются делами, которые касаются частных лиц, физических и юридических, не охваченных санкциями. Есть определённые позитивные решения, но это не касается суверенных активов России, заблокированных в "Евроклире". При этом руководство "Евроклира" признает, что эти рестрикции наносят мощный удар по репутации этой структуры, отнюдь не являются для нее подарком, а, скорее, тяжелым обременением.В целом, антироссийские санкции сильно подтачивают всю созданную самими же западными государствами международную финансовую систему и доминирующую роль Запада в этой системе, что уже сказывается и, уверен, будет в долгосрочном плане еще сильнее сказываться на направлении эволюции мировой экономической системы при опоре на принципы многополярного мира. В рассуждениях политологов нередко проводятся параллели между текущей обстановкой в мире и тем, что происходило в годы перед Первой мировой войной, когда политики ведущих европейских государств демонстрировали удивительный дефицит мудрости и дальновидности и как бы "с закрытыми глазами" привели свои государства к катастрофе глобального масштаба.

https://ria.ru/20241228/flot-1991710574.html

https://ria.ru/20241226/uregulirovanie-1991356996.html

https://ria.ru/20241226/ukraina-1991412401.html

https://ria.ru/20241227/finlyandiya-1991577641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, александр токовинин, россия, нато, евросоюз, марк рютте, бельгия, украина