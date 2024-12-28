Рейтинг@Mail.ru
СВР сообщила о нежелании США и Британии допустить стабилизации в Сирии - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 28.12.2024 (обновлено: 09:22 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/svr-1991795405.html
СВР сообщила о нежелании США и Британии допустить стабилизации в Сирии
СВР сообщила о нежелании США и Британии допустить стабилизации в Сирии - РИА Новости, 28.12.2024
СВР сообщила о нежелании США и Британии допустить стабилизации в Сирии
Уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:13:00+03:00
2024-12-28T09:22:00+03:00
в мире
сирия
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988655942_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c58dc49f13e9d1680b431d5fd59329df.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России."По поступающим в СВР сведениям, уходящая администрация США и руководство Великобритании после свержения президента Сирии Башара Асада нацелены не допустить стабилизации обстановки в этой стране. В более широком плане они ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении."В Вашингтоне и Лондоне исходят из того, что в таких условиях они смогут быстрее достичь собственной геополитической цели - обеспечить свое длительное доминирование в регионе на основе одиозной концепции "порядка, основанного на правилах". Этому, однако, препятствует военное присутствие России на средиземноморском побережье Сирии, до сих пор выступающее значимым фактором региональной стабильности", - отмечает СВР.
https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988655942_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c827a9319ec86032f75fdd00ab5320ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Обострение ситуации в Сирии — 2024
СВР сообщила о нежелании США и Британии допустить стабилизации в Сирии

СВР: администрация Байдена и Британия хотят не допустить стабилизации в Сирии

© AP Photo / Hussein MallaБоец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада
Боец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Боец сирийской оппозиции наступает на сломанный бюст Хафеза Асада. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«
"По поступающим в СВР сведениям, уходящая администрация США и руководство Великобритании после свержения президента Сирии Башара Асада нацелены не допустить стабилизации обстановки в этой стране. В более широком плане они ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
"В Вашингтоне и Лондоне исходят из того, что в таких условиях они смогут быстрее достичь собственной геополитической цели - обеспечить свое длительное доминирование в регионе на основе одиозной концепции "порядка, основанного на правилах". Этому, однако, препятствует военное присутствие России на средиземноморском побережье Сирии, до сих пор выступающее значимым фактором региональной стабильности", - отмечает СВР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В борьбе с Россией за базы в Сирии проиграет Европа
21 декабря, 08:00
 
В миреСирияСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала