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СВР сообщила о нежелании США и Британии допустить стабилизации в Сирии

СВР сообщила о нежелании США и Британии допустить стабилизации в Сирии - РИА Новости, 28.12.2024

СВР сообщила о нежелании США и Британии допустить стабилизации в Сирии

Уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T09:13:00+03:00

2024-12-28T09:13:00+03:00

2024-12-28T09:22:00+03:00

в мире

сирия

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России."По поступающим в СВР сведениям, уходящая администрация США и руководство Великобритании после свержения президента Сирии Башара Асада нацелены не допустить стабилизации обстановки в этой стране. В более широком плане они ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении."В Вашингтоне и Лондоне исходят из того, что в таких условиях они смогут быстрее достичь собственной геополитической цели - обеспечить свое длительное доминирование в регионе на основе одиозной концепции "порядка, основанного на правилах". Этому, однако, препятствует военное присутствие России на средиземноморском побережье Сирии, до сих пор выступающее значимым фактором региональной стабильности", - отмечает СВР.

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в мире, сирия, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), обострение ситуации в сирии — 2024