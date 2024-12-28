https://ria.ru/20241228/svo-1991901960.html

Из Иркутской области бойцам СВО передали 86 новых автомобилей

Из Иркутской области бойцам СВО передали 86 новых автомобилей - РИА Новости, 28.12.2024

Из Иркутской области бойцам СВО передали 86 новых автомобилей

Из Иркутской области бойцам СВО передали 86 новых автомобилей повышенной проходимости, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T17:38:00+03:00

2024-12-28T17:38:00+03:00

2024-12-28T17:38:00+03:00

надежные люди

иркутская область

ростов-на-дону

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 28 дек - РИА Новости. Из Иркутской области бойцам СВО передали 86 новых автомобилей повышенной проходимости, сообщает пресс-служба правительства региона. "Рекордную партию новых автомобилей передали бойцам СВО из Иркутской области. Это 86 машин, в их числе бронеавтомобиль "Буран", - говорится в сообщении. В церемонии передачи автомобилей, которая состоялась в Ростове-на-Дону, по видеосвязи приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев и руководитель регионального отделения Народного фронта Елена Зубун. Глава Приангарья отметил, что все автомобили повышенной проходимости - УАЗ Патриот, УАЗ Буханка, УАЗ Пикап, Jac T6, ВАЗ 2121 "Нива". Машины снабжены дополнительным комплектом шин, снаряжением, запасом ГСМ. Их получили бойцы из Иркутской области. От имени губернатора им также вручили часы и новогодние подарки.

https://ria.ru/20241125/svo-1985652859.html

иркутская область

ростов-на-дону

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Артем Смирнов

иркутская область, ростов-на-дону, игорь кобзев, сво