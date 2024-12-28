https://ria.ru/20241228/svo-1991901960.html
Из Иркутской области бойцам СВО передали 86 новых автомобилей
Из Иркутской области бойцам СВО передали 86 новых автомобилей - РИА Новости, 28.12.2024
Из Иркутской области бойцам СВО передали 86 новых автомобилей
Из Иркутской области бойцам СВО передали 86 новых автомобилей повышенной проходимости, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T17:38:00+03:00
2024-12-28T17:38:00+03:00
2024-12-28T17:38:00+03:00
надежные люди
иркутская область
ростов-на-дону
игорь кобзев
сво
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ИРКУТСК, 28 дек - РИА Новости. Из Иркутской области бойцам СВО передали 86 новых автомобилей повышенной проходимости, сообщает пресс-служба правительства региона. "Рекордную партию новых автомобилей передали бойцам СВО из Иркутской области. Это 86 машин, в их числе бронеавтомобиль "Буран", - говорится в сообщении. В церемонии передачи автомобилей, которая состоялась в Ростове-на-Дону, по видеосвязи приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев и руководитель регионального отделения Народного фронта Елена Зубун. Глава Приангарья отметил, что все автомобили повышенной проходимости - УАЗ Патриот, УАЗ Буханка, УАЗ Пикап, Jac T6, ВАЗ 2121 "Нива". Машины снабжены дополнительным комплектом шин, снаряжением, запасом ГСМ. Их получили бойцы из Иркутской области. От имени губернатора им также вручили часы и новогодние подарки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, ростов-на-дону, игорь кобзев, сво
Надежные люди, Иркутская область, Ростов-на-Дону, Игорь Кобзев, СВО
Из Иркутской области бойцам СВО передали 86 новых автомобилей
Из Иркутской области бойцам СВО передали 86 автомобилей повышенной проходимости
ИРКУТСК, 28 дек - РИА Новости. Из Иркутской области бойцам СВО передали 86 новых автомобилей повышенной проходимости, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Рекордную партию новых автомобилей передали бойцам СВО из Иркутской области. Это 86 машин, в их числе бронеавтомобиль "Буран", - говорится в сообщении.
В церемонии передачи автомобилей, которая состоялась в Ростове-на-Дону, по видеосвязи приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев и руководитель регионального отделения Народного фронта Елена Зубун. Глава Приангарья отметил, что все автомобили повышенной проходимости - УАЗ Патриот, УАЗ Буханка, УАЗ Пикап, Jac T6, ВАЗ 2121 "Нива". Машины снабжены дополнительным комплектом шин, снаряжением, запасом ГСМ. Их получили бойцы из Иркутской области. От имени губернатора им также вручили часы и новогодние подарки.