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ВС России за год освободили более 70 населенных пунктов - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/svo-1991866393.html
ВС России за год освободили более 70 населенных пунктов
ВС России за год освободили более 70 населенных пунктов - РИА Новости, 28.12.2024
ВС России за год освободили более 70 населенных пунктов
Более 70 населенных пунктов освободили ВС РФ за год в Харьковской области, ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:35:00+03:00
2024-12-28T14:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
нато
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Более 70 населенных пунктов освободили ВС РФ за год в Харьковской области, ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В течении года ВС РФ удалось не только удержать натиск наемников и боевиков, подготовленных НАТОвскими инструкторами, но и успешно продвинутся в глубину обороны противника, занять выгодные рубежи, а также освободить более 70 населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР", - сообщил Марочко.
https://ria.ru/20241227/donbass-1991462709.html
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луганская народная республика, харьковская область, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, НАТО
ВС России за год освободили более 70 населенных пунктов

Марочко: РФ за год освободила 70 населенных пунктов в Харьковской области и ЛДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Более 70 населенных пунктов освободили ВС РФ за год в Харьковской области, ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В течении года ВС РФ удалось не только удержать натиск наемников и боевиков, подготовленных НАТОвскими инструкторами, но и успешно продвинутся в глубину обороны противника, занять выгодные рубежи, а также освободить более 70 населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР", - сообщил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФНАТО
 
 
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