https://ria.ru/20241228/svo-1991866393.html

ВС России за год освободили более 70 населенных пунктов

ВС России за год освободили более 70 населенных пунктов - РИА Новости, 28.12.2024

ВС России за год освободили более 70 населенных пунктов

Более 70 населенных пунктов освободили ВС РФ за год в Харьковской области, ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:35:00+03:00

2024-12-28T14:35:00+03:00

2024-12-28T14:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

нато

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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Более 70 населенных пунктов освободили ВС РФ за год в Харьковской области, ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В течении года ВС РФ удалось не только удержать натиск наемников и боевиков, подготовленных НАТОвскими инструкторами, но и успешно продвинутся в глубину обороны противника, занять выгодные рубежи, а также освободить более 70 населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР и ДНР", - сообщил Марочко.

https://ria.ru/20241227/donbass-1991462709.html

луганская народная республика

харьковская область

донецкая народная республика

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луганская народная республика, харьковская область, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, нато