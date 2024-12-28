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Группировка "Север" ударила по 14 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:49 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/svo-1991859160.html
Группировка "Север" ударила по 14 бригадам ВСУ в Курской области
Группировка "Север" ударила по 14 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.12.2024
Группировка "Север" ударила по 14 бригадам ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:49:00+03:00
2024-12-28T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
сумская область
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Авиация и артиллерия, в свою очередь, поразили живую силу и технику противника в районах 17 населенных пунктов Курской области, а также семи в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Сумская область
Группировка "Север" ударила по 14 бригадам ВСУ в Курской области

МО: группировка "Север" ударила по 14 украинским бригадам в курском приграничье

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Авиация и артиллерия, в свою очередь, поразили живую силу и технику противника в районах 17 населенных пунктов Курской области, а также семи в Сумской области Украины.
ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьСумская область
 
 
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