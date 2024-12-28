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Группировка "Север" ударила по 14 бригадам ВСУ в Курской области

Группировка "Север" ударила по 14 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.12.2024

Группировка "Север" ударила по 14 бригадам ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:49:00+03:00

2024-12-28T13:49:00+03:00

2024-12-28T13:49:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Авиация и артиллерия, в свою очередь, поразили живую силу и технику противника в районах 17 населенных пунктов Курской области, а также семи в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, сумская область