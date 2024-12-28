https://ria.ru/20241228/svo-1991827277.html

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.12.2024

Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили более... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:19:00+03:00

2024-12-28T12:19:00+03:00

2024-12-28T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили более 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Западное, Двуречная, Ивановка Харьковской области, Торское, Ямполь Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки вооруженных формирований ВСУ."Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, два бронетранспортера "Буцефал" и М113 производства США, боевая бронированная машина Iveco и 105-мм гаубица Melara итальянского производства, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист" и "Анклав", два полевых склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)