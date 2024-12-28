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Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.12.2024
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12:19 28.12.2024 (обновлено: 12:23 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/svo-1991827277.html
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.12.2024
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили более... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:19:00+03:00
2024-12-28T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили более 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Западное, Двуречная, Ивановка Харьковской области, Торское, Ямполь Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены две контратаки вооруженных формирований ВСУ."Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, два бронетранспортера "Буцефал" и М113 производства США, боевая бронированная машина Iveco и 105-мм гаубица Melara итальянского производства, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист" и "Анклав", два полевых склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки

Минобороны: группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка"
Боевая работа расчета 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили более 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Западное, Двуречная, Ивановка Харьковской области, Торское, Ямполь Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены две контратаки вооруженных формирований ВСУ.
"Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, два бронетранспортера "Буцефал" и М113 производства США, боевая бронированная машина Iveco и 105-мм гаубица Melara итальянского производства, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Захист" и "Анклав", два полевых склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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