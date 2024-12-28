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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 28.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли свыше 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:18:00+03:00
2024-12-28T12:18:00+03:00
2024-12-28T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
волчанск
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Слатино и Нескучное Харьковской области. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, автомобиль, две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны: группировка "Север" уничтожила более 80 солдат ВСУ за сутки