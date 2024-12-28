https://ria.ru/20241228/svo-1991826964.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 28.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли свыше 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:18:00+03:00

2024-12-28T12:18:00+03:00

2024-12-28T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

волчанск

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Слатино и Нескучное Харьковской области. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, автомобиль, две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

волчанск

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харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)