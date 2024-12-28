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С приходом Трампа США могут восстановить мощь, заявил Яковенко - РИА Новости, 28.12.2024
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06:36 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ssha-1991788410.html
С приходом Трампа США могут восстановить мощь, заявил Яковенко
С приходом Трампа США могут восстановить мощь, заявил Яковенко - РИА Новости, 28.12.2024
С приходом Трампа США могут восстановить мощь, заявил Яковенко
Вашингтон может восстановить основы своей мощи за счёт всего остального мира, включая своих союзников, благодаря приходу национально-ориентированных элит в... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:36:00+03:00
2024-12-28T06:36:00+03:00
в мире
сша
америка
вашингтон (штат)
дональд трамп
александр яковенко
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Вашингтон может восстановить основы своей мощи за счёт всего остального мира, включая своих союзников, благодаря приходу национально-ориентированных элит в результате "консервативной революции" избранного президента США Дональда Трампа, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "В силу своего центрального положения в западной системе координат США, скорее всего, смогут восстановить основы своей экономической и технологической мощи за счет всего остального мира, включая ближайших союзников, но уже в качественно новой высококонкурентной глобальной среде. Очевидно также, что консервативная революция объективно делает Америку более совместимой с другими культурами и цивилизациями, включая Россию, и переводит американский интервенционизм в более обнаженный, циничный и откровенно империалистический формат, что создает известные препятствия для его реализации, включая проблематичность поддержки европейских союзников", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко. По его словам, в США можно судить о кризисе либеральных элит, ставших космополитичными на волне неолиберальной экономической политики и глобализации, а также оторвавшихся от жизни большинства населения. "Оппоненты демонизировались как популисты и сторонники "теорий заговоров", а СМИ обеспечивали подавление свободы слова и любого инакомыслия. В итоге, Запад вышел на формирование единого нарратива элит, что в сочетании с расцветом политтехнологий привело западную демократию к кризису. Последний нашел свое выражение в Брекзите, феномене Трампа и росте влияния несистемных политических сил и движений в ведущих европейских странах. Выход свободе слова был найден в соцсетях на путях компарментализации независимо от попыток осуществления цензуры их операторами и вопреки им", - подчеркнул Яковенко. Он отметил, что последние изменения в американском обществе привели к тому, что произошла "консервативная революция Трампа", которая стала реакцией на ультралиберализм. "По сути, можно судить о консервативной революции Трампа, поддержанной коренной (белой) Америкой и ее средним классом и ставшей реакцией на ультралиберализм и разрушение традиционной идентичности, включая саму идею Американской мечты и соответствующую историческую мифологию, без которой, как показывает мировой опыт, не может существовать ни одно государство. Именно государство и суверенитет стали главными постулатами идеологии "Сделать Америку вновь великой!", - заявил Яковенко. По его словам, с Трампом у власти будут национально-ориентированные силы. "Как ни относиться к победе Трампа, приходится признать, что в его лице к власти в США пришли национально-ориентированные силы, которые рано или поздно будут задавать тон в других западных странах и будут проводить прагматичную "транзакционную" политику по отношению в том числе к своим "друзьям и союзникам", - подчеркнул Яковенко.
https://ria.ru/20241227/rossija-1991739573.html
https://ria.ru/20241226/tramp-1991539032.html
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в мире, сша, америка, вашингтон (штат), дональд трамп, александр яковенко
В мире, США, Америка, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Александр Яковенко
С приходом Трампа США могут восстановить мощь, заявил Яковенко

Яковенко: с приходом Трампа США могут восстановить мощь за счет других

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Вашингтон может восстановить основы своей мощи за счёт всего остального мира, включая своих союзников, благодаря приходу национально-ориентированных элит в результате "консервативной революции" избранного президента США Дональда Трампа, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"В силу своего центрального положения в западной системе координат США, скорее всего, смогут восстановить основы своей экономической и технологической мощи за счет всего остального мира, включая ближайших союзников, но уже в качественно новой высококонкурентной глобальной среде. Очевидно также, что консервативная революция объективно делает Америку более совместимой с другими культурами и цивилизациями, включая Россию, и переводит американский интервенционизм в более обнаженный, циничный и откровенно империалистический формат, что создает известные препятствия для его реализации, включая проблематичность поддержки европейских союзников", - говорится в аналитическом докладе "Геополитические итоги 2024 года", подготовленном Яковенко.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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Вчера, 17:51
По его словам, в США можно судить о кризисе либеральных элит, ставших космополитичными на волне неолиберальной экономической политики и глобализации, а также оторвавшихся от жизни большинства населения.
"Оппоненты демонизировались как популисты и сторонники "теорий заговоров", а СМИ обеспечивали подавление свободы слова и любого инакомыслия. В итоге, Запад вышел на формирование единого нарратива элит, что в сочетании с расцветом политтехнологий привело западную демократию к кризису. Последний нашел свое выражение в Брекзите, феномене Трампа и росте влияния несистемных политических сил и движений в ведущих европейских странах. Выход свободе слова был найден в соцсетях на путях компарментализации независимо от попыток осуществления цензуры их операторами и вопреки им", - подчеркнул Яковенко.
Он отметил, что последние изменения в американском обществе привели к тому, что произошла "консервативная революция Трампа", которая стала реакцией на ультралиберализм.
«
"По сути, можно судить о консервативной революции Трампа, поддержанной коренной (белой) Америкой и ее средним классом и ставшей реакцией на ультралиберализм и разрушение традиционной идентичности, включая саму идею Американской мечты и соответствующую историческую мифологию, без которой, как показывает мировой опыт, не может существовать ни одно государство. Именно государство и суверенитет стали главными постулатами идеологии "Сделать Америку вновь великой!", - заявил Яковенко.
По его словам, с Трампом у власти будут национально-ориентированные силы. "Как ни относиться к победе Трампа, приходится признать, что в его лице к власти в США пришли национально-ориентированные силы, которые рано или поздно будут задавать тон в других западных странах и будут проводить прагматичную "транзакционную" политику по отношению в том числе к своим "друзьям и союзникам", - подчеркнул Яковенко.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
В США призвали не допустить возвращение Трампа к власти
26 декабря, 19:54
 
В миреСШААмерикаВашингтон (штат)Дональд ТрампАлександр Яковенко
 
 
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