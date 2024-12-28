https://ria.ru/20241228/spetssluzhby-1991930722.html
В новой стратегии оценили воздействие иностранных спецслужб на россиян
В новой стратегии оценили воздействие иностранных спецслужб на россиян - РИА Новости, 28.12.2024
В новой стратегии оценили воздействие иностранных спецслужб на россиян
Иностранные спецслужбы наращивают информационно-психологическое воздействие на граждан, чтобы дестабилизировать обстановку в РФ, следует из стратегии... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T21:27:00+03:00
2024-12-28T21:27:00+03:00
2024-12-28T21:28:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Иностранные спецслужбы наращивают информационно-психологическое воздействие на граждан, чтобы дестабилизировать обстановку в РФ, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в Российской Федерации специальные службы и организации иностранных государств наращивают деструктивные информационно-психологическое воздействие на население России", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991923787.html
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россия, общество
В новой стратегии оценили воздействие иностранных спецслужб на россиян
Иностранные спецслужбы наращивают психологическое воздействие на россиян