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Спецоперация, 28 декабря: траектория мирного процесса не нащупывается - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/spetsoperatsiya-1991910905.html
Спецоперация, 28 декабря: траектория мирного процесса не нащупывается
Спецоперация, 28 декабря: траектория мирного процесса не нащупывается - РИА Новости, 28.12.2024
Спецоперация, 28 декабря: траектория мирного процесса не нащупывается
Россия с уважением относится к миротворческим усилиям разных стран по Украине, площадкой для переговоров могли бы стать страны, которые занимают нейтральную... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T18:25:00+03:00
2024-12-28T18:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
горловка
украина
дмитрий песков
иван приходько
роберт фицо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия с уважением относится к миротворческим усилиям разных стран по Украине, площадкой для переговоров могли бы стать страны, которые занимают нейтральную позицию и находятся в диалоге с Москвой и Киевом, каковых сейчас много, но траектория мирного процесса пока не нащупывается из-за позиции киевского режима, заявил в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложение премьера Словакии Роберта Фицо предоставить площадку для переговоров по Украине. Песков добавил, что список стран, которые могли бы стать такими площадками, "достаточно солидный". Leopard и БуцефалКак говорится в сводке Минобороны РФ, группировки российских Вооружённых сил, участвующие в спецоперации, за сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и формированиям наёмников, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи, продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также отразили 15 контратак. Украинские войска при этом потеряли до 1470 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился двух танков, включая Leopard производства ФРГ, трёх БМП, в том числе американской Bradley, бронетранспортёра "Буцефал" и четырёх М113 производства США, а также одного Spartan производства Великобритании, боевой бронированной машины Iveco и гаубицы Melara итальянского производства, самоходных артустановок "Пион", "Богдана" и "Гвоздика", гаубицы М198 производства США, трёх орудий Д-20, пяти гаубиц Д-30, одной М101 производства США и одной L-119 производства Великобритании. Также были уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома и складу горюче-смазочных материалов ВСУ. Средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 104 беспилотника самолетного типа, в том числе 57 вне зоны спецоперации. Потеряли почти 45 тысячВ отдельной сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области сказано, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 17 населенных пунктов Курской области, а также семи в Сумской области Украины. За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 250 военнослужащих, БМП, боевую бронированную машину и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Всего за время боевых действий там противник потерял более 44820 военнослужащих. Подожгли заживоВ ГВСУ СК РФ сообщили РИА Новости, что украинские боевики убили мирного жителя в селе Плёхово Курской области, а после подожгли жилой дом, где заживо сгорела женщина-инвалид, возбуждено уголовное дело. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что мирная женщина города получила ранение в результате обстрела жилого массива "Комсомолец". Там же, по его словам, были повреждены автомобили. В посёлке шахты имени Гагарина пострадала квартира одного из многоквартирных домов. Кроме того, двое мирных жителей Горловки пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВСУ, добавил Приходько. Всего, по его данным, в результате обстрела Горловки пострадали шестеро. Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции на Украине от удара БПЛА, сообщил телеканал. Елисеев отправился добровольцем в Донбасс осенью 2022 года, служил связистом в части, которая дислоцировалась в ЛНР на Харьковском направлении. Не могут удержать позицииАгентство Ассошиэйтед Пресс информировало в субботу, что украинские и западные чиновники опасаются ослабления всей линии фронта на фоне того, как Киев продолжает терять позиции под натиском российских сил в Курской области. По данным издания, украинские военные на фоне продвижения российских сил считают, что Киев своей операцией в Курской области просто "продал Донбасс". При этом напавшие на Курскую область украинские военные деморализованы из-за понесенных потерь, жесткого российского ответа и надвигающегося поражения, отмечает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на военнослужащих ВСУ. Один из опрошенных агентством командиров признался, что получаемые приказы не отражают реальности из-за задержек в связи, поэтому военные не понимают оперативной обстановки. По словам другого, солдаты не могут удержать позиции, а те, "кто стоит до конца, в конечном итоге оказываются пропавшими без вести". Несколько гигаваттУкраинские СМИ сообщали в субботу о неоднократных взрывах в Николаевской области. Также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры в Черниговской области. Издание "Страна.ua" со ссылкой на источник на энергорынке сообщило, что после произошедших ранее взрывов в среду, энергосистема Украины потеряла доступ к 2-2,5 ГВт генерирующих мощностей. В частности, это связано с ударами по Бурштынской ТЭС, подстанциям западных областей, Криворожской ТЭС и Кременчугской ГЭС. Сотрудники военкоматов в Харькове начали ездить сразу на нескольких автомобилях, чтобы блокировать движение и проверять гражданские машины для выявления уклонистов, говорится в сообщении "Страна.ua".
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курская область
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курская область, горловка, украина, дмитрий песков, иван приходько, роберт фицо, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Горловка, Украина, Дмитрий Песков, Иван Приходько, Роберт Фицо, Вооруженные силы Украины, СЦКК

Спецоперация, 28 декабря: траектория мирного процесса не нащупывается

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия с уважением относится к миротворческим усилиям разных стран по Украине, площадкой для переговоров могли бы стать страны, которые занимают нейтральную позицию и находятся в диалоге с Москвой и Киевом, каковых сейчас много, но траектория мирного процесса пока не нащупывается из-за позиции киевского режима, заявил в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал предложение премьера Словакии Роберта Фицо предоставить площадку для переговоров по Украине. Песков добавил, что список стран, которые могли бы стать такими площадками, "достаточно солидный".
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Leopard и Буцефал

Как говорится в сводке Минобороны РФ, группировки российских Вооружённых сил, участвующие в спецоперации, за сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и формированиям наёмников, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи, продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также отразили 15 контратак. Украинские войска при этом потеряли до 1470 военнослужащих.
Кроме того, Киев лишился двух танков, включая Leopard производства ФРГ, трёх БМП, в том числе американской Bradley, бронетранспортёра "Буцефал" и четырёх М113 производства США, а также одного Spartan производства Великобритании, боевой бронированной машины Iveco и гаубицы Melara итальянского производства, самоходных артустановок "Пион", "Богдана" и "Гвоздика", гаубицы М198 производства США, трёх орудий Д-20, пяти гаубиц Д-30, одной М101 производства США и одной L-119 производства Великобритании.
Также были уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома и складу горюче-смазочных материалов ВСУ. Средства ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 104 беспилотника самолетного типа, в том числе 57 вне зоны спецоперации.
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Потеряли почти 45 тысяч

В отдельной сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области сказано, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 17 населенных пунктов Курской области, а также семи в Сумской области Украины.
За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 250 военнослужащих, БМП, боевую бронированную машину и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Всего за время боевых действий там противник потерял более 44820 военнослужащих.

Подожгли заживо

В ГВСУ СК РФ сообщили РИА Новости, что украинские боевики убили мирного жителя в селе Плёхово Курской области, а после подожгли жилой дом, где заживо сгорела женщина-инвалид, возбуждено уголовное дело.
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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Вчера, 06:23
Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что мирная женщина города получила ранение в результате обстрела жилого массива "Комсомолец". Там же, по его словам, были повреждены автомобили. В посёлке шахты имени Гагарина пострадала квартира одного из многоквартирных домов. Кроме того, двое мирных жителей Горловки пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВСУ, добавил Приходько. Всего, по его данным, в результате обстрела Горловки пострадали шестеро.
Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции на Украине от удара БПЛА, сообщил телеканал. Елисеев отправился добровольцем в Донбасс осенью 2022 года, служил связистом в части, которая дислоцировалась в ЛНР на Харьковском направлении.

Не могут удержать позиции

Агентство Ассошиэйтед Пресс информировало в субботу, что украинские и западные чиновники опасаются ослабления всей линии фронта на фоне того, как Киев продолжает терять позиции под натиском российских сил в Курской области. По данным издания, украинские военные на фоне продвижения российских сил считают, что Киев своей операцией в Курской области просто "продал Донбасс".
При этом напавшие на Курскую область украинские военные деморализованы из-за понесенных потерь, жесткого российского ответа и надвигающегося поражения, отмечает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на военнослужащих ВСУ. Один из опрошенных агентством командиров признался, что получаемые приказы не отражают реальности из-за задержек в связи, поэтому военные не понимают оперативной обстановки. По словам другого, солдаты не могут удержать позиции, а те, "кто стоит до конца, в конечном итоге оказываются пропавшими без вести".
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Несколько гигаватт

Украинские СМИ сообщали в субботу о неоднократных взрывах в Николаевской области. Также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры в Черниговской области.
Издание "Страна.ua" со ссылкой на источник на энергорынке сообщило, что после произошедших ранее взрывов в среду, энергосистема Украины потеряла доступ к 2-2,5 ГВт генерирующих мощностей. В частности, это связано с ударами по Бурштынской ТЭС, подстанциям западных областей, Криворожской ТЭС и Кременчугской ГЭС.
Сотрудники военкоматов в Харькове начали ездить сразу на нескольких автомобилях, чтобы блокировать движение и проверять гражданские машины для выявления уклонистов, говорится в сообщении "Страна.ua".
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьГорловкаУкраинаДмитрий ПесковИван ПриходькоРоберт ФицоВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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