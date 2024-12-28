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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.12.2024
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.12.2024
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.12.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T17:35:00+03:00
2024-12-28T17:35:00+03:00
2024-12-28T17:39:00+03:00
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 28 декабря 2024 годЗа прошедшие сутки российские отбили 15 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 148 районов скопления живой силы и техники, инфраструктура военного аэродрома и склад горюче-смазочных материалов. Средства ПВО сбили 104 беспилотника, в том числе 57 вне зоны СВО, а также три снаряда РСЗО HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 250 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 650 самолетов, 283 вертолета, 38 752 беспилотника, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 072 танка и других бронемашин, 1504 реактивных систем залпового огня, 20 058 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 603 единицы автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 28 декабря 2024 год
За прошедшие сутки российские отбили 15 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 148 районов скопления живой силы и техники, инфраструктура военного аэродрома и склад горюче-смазочных материалов. Средства ПВО сбили 104 беспилотника, в том числе 57 вне зоны СВО, а также три снаряда РСЗО HIMARS.
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 250 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 650 самолетов, 283 вертолета, 38 752 беспилотника, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 072 танка и других бронемашин, 1504 реактивных систем залпового огня, 20 058 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 603 единицы автомобильной техники.