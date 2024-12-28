https://ria.ru/20241228/spetsoperatsiya-1991827393.html
ВСУ потеряли 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 28.12.2024
ВСУ потеряли 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 80 боевиков ВСУ, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:21:00+03:00
2024-12-28T12:21:00+03:00
2024-12-28T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987869154_0:69:3071:1796_1920x0_80_0_0_ebfbb1adffa67cc53f7ca63b7e549d89.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 80 боевиков ВСУ, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Приднепровское, Никольское и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли более 80-ти военнослужащих, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987869154_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4b2abe6440197a8cd9f51f01b62d5765.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
МО: ВСУ за сутки потеряли в зоне действий "Днепра" до 80 боевиков и станцию РЭБ