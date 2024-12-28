https://ria.ru/20241228/spetsoperatsiya-1991827393.html

ВСУ потеряли 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 28.12.2024

ВСУ потеряли 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 80 боевиков ВСУ, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:21:00+03:00

2024-12-28T12:21:00+03:00

2024-12-28T12:27:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 80 боевиков ВСУ, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Приднепровское, Никольское и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли более 80-ти военнослужащих, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)