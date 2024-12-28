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ВСУ потеряли 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 28.12.2024 (обновлено: 12:27 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/spetsoperatsiya-1991827393.html
ВСУ потеряли 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
ВСУ потеряли 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 28.12.2024
ВСУ потеряли 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 80 боевиков ВСУ, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:21:00+03:00
2024-12-28T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 80 боевиков ВСУ, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Приднепровское, Никольское и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли более 80-ти военнослужащих, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли 80 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

МО: ВСУ за сутки потеряли в зоне действий "Днепра" до 80 боевиков и станцию РЭБ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий ведет огонь в зоне специальной военной операции
Российский военнослужащий ведет огонь в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий ведет огонь в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили в течение суток до 80 боевиков ВСУ, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Приднепровское, Никольское и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли более 80-ти военнослужащих, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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