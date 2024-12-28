https://ria.ru/20241228/spetsoperatsiya-1991790384.html

В Южной группировке готовят саперов-штурмовиков для работы в зоне СВО

В Южной группировке готовят саперов-штурмовиков для работы в зоне СВО - РИА Новости, 28.12.2024

В Южной группировке готовят саперов-штурмовиков для работы в зоне СВО

Инструкторы "Отдельного инженерно-саперного батальона им. Карбышева" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, по специальной... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T07:41:00+03:00

2024-12-28T07:41:00+03:00

2024-12-28T07:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Инструкторы "Отдельного инженерно-саперного батальона им. Карбышева" добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск, по специальной программе готовят саперов-штурмовиков для работы в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости начальник центра спецподготовки батальона с позывным "Аристокл". "Все, кто попадает к нам на обучение, в обязательном порядке проходят этот этап обучения. У нас единая программа для всех, откуда бы ни были курсанты. Все проходят одинаковое обучение, в том числе работа на штурмовой тропе. Мы стараемся делать акцент на том, чтобы саперы учились обходить взрывные препятствия, хотя, безусловно, нужно уметь и преодолевать их. Выставлена здесь полоса инженерного обеспечения. Это очень богатая, очень сложная полоса, но мы специально ставим саперов в такие условия максимальной сложности", - рассказал "Аристокл" о программе обучения. Он пояснил, что одна из основных задач данного курса - не только обучение саперному делу, но и отработка навыков работы саперов именно при штурмах. "Это один из разделов обучения, который проходят саперы в нашей учебке. Действия саперов в наступлении, в обороне и при подготовке к отражению контрнаступления. На это уделяется два дня, в ходе которых саперы всех отрядов добровольческого корпуса и разведывательной бригады министерства обороны, которые тоже проходят у нас подготовку, проходят штурмовую полосу. Штурмовая полоса представлена тремя, иногда четырьмя линиями минирования. Это на дальних подступах нештатное минирование, прежде всего растяжки, и полоса противопехотных нажимных мин", - уточнил начальник центра.

https://ria.ru/20241107/bpla-1982344015.html

https://ria.ru/20241205/spetsoperatsiya-1987436257.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность