https://ria.ru/20241228/spetsoperatsiya-1991788625.html

Разведчики группировки "Юг" вскрыли маршруты ВСУ под Северском

Разведчики группировки "Юг" вскрыли маршруты ВСУ под Северском - РИА Новости, 28.12.2024

Разведчики группировки "Юг" вскрыли маршруты ВСУ под Северском

Разведчики группировки российских войск "Юг" обладают полной информацией о маршрутах передвижения и позициях ВСУ под Северском, за который идут бои в Донбассе,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T06:40:00+03:00

2024-12-28T06:40:00+03:00

2024-12-28T06:40:00+03:00

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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Разведчики группировки российских войск "Юг" обладают полной информацией о маршрутах передвижения и позициях ВСУ под Северском, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Корочай". "Моё преимущество, находясь здесь (на передовой рядом с противником - ред.), то есть я знаю все точки противника... я уже заранее всё это изучил, эту местность. Каждый блиндаж, каждый окоп, знаю каждый маршрут противника и движения", - сказал разведчик. Он уточнил, что при наступлении ведет и указывает правильный путь штурмовым группам, чтобы они не зашли на минные поля. "Я наблюдаю и знаю всю информацию, больше знаю, чем любой штурмовик на самом деле... Мы знаем больше и говорим им, чтобы они были в курсе и знали, что их может ждать там впереди", - пояснил "Корочай".

https://ria.ru/20241224/razvedchiki-1990928483.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, вооруженные силы украины, безопасность