https://ria.ru/20241228/spetsoperatsiya-1991784937.html

Российские морпехи уничтожили дрон "Баба-Яга" в Херсонской области

Российские морпехи уничтожили дрон "Баба-Яга" в Херсонской области - РИА Новости, 28.12.2024

Российские морпехи уничтожили дрон "Баба-Яга" в Херсонской области

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" обнаружил и уничтожил тяжелый украинский БПЛА на... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T05:05:00+03:00

2024-12-28T05:05:00+03:00

2024-12-28T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 28 дек - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" обнаружил и уничтожил тяжелый украинский БПЛА на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе разведывательных мероприятий, оператор БПЛА заметил вражеский тяжелый беспилотник типа "Баба-Яга", который летел по спутниковой связи Starlink и потому не был подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Оценив обстановку, оператор дрона принял решение атаковать тяжелый ударный коптер противника. На кадрах объективного контроля видно, как оператор БПЛА морской пехоты Северного флота зашел на удобную траекторию и протаранил вражеский дрон. Тяжелый квадрокоптер "Баба-Яга" упал вниз и разбился, не причинив вреда нашим военнослужащим", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировки ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

https://ria.ru/20241227/vs-1991657518.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Дарья Буймова

херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность