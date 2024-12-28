https://ria.ru/20241228/slovakija-1991777313.html

В Словакии вандал сломал серпы и молоты на памятнике советским воинам

В Словакии вандал сломал серпы и молоты на памятнике советским воинам - РИА Новости, 28.12.2024

В Словакии вандал сломал серпы и молоты на памятнике советским воинам

Вандал сломал серпы и молоты на памятнике советским воинам в словацком городе Кошице, который и ранее неоднократно подвергался осквернению, сообщил местный... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T00:58:00+03:00

2024-12-28T00:58:00+03:00

2024-12-28T00:58:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 28 дек - РИА Новости. Вандал сломал серпы и молоты на памятнике советским воинам в словацком городе Кошице, который и ранее неоднократно подвергался осквернению, сообщил местный телеканал ТА3. "В городе Кошице кто-то снова повредил советский памятник. Новые серпы и молоты продержались лишь пять недель. Они либо отсутствуют, либо значительно повреждены", - говорится в сообщении. Телеканал не исключает, что это могло быть реакцией на встречу премьера Словакии Роберта Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 22 декабря в Москве. Однако в полиции заявили, что это является обычным актом вандализма, а не протестом против действий словацкого премьера. "Это лишь проявление человеческого примитивизма", - приводит телеканал заявление правоохранителей, которые уже начали расследование инцидента. Видеозапись, на которой видно, как мужчина отламывает серпы и молоты от советского памятника, появилась на странице активиста Любоша Лоренза в социальной сети Facebook* 24 декабря. Лоренз и сам в 2017 году повредил мемориал отверткой. Памятник, установленный на центральной площади Кошице в 1945 году в память о погибших при освобождении города советских солдат, неоднократно подвергался повреждению, его обливали краской, ломали советские символы: звезды, серп и молот. В середине мая 2023 года гражданин Словакии молотком отколол часть надписи на мемориале. Дипмиссия РФ в Словакии тогда назвала его действия постыдными, выразив надежду, что им будет дана правовая оценка со стороны властей. В ноябре 2024 года МВД Словакии профинансировало реставрацию памятника, выделив на эти цели 11,1 тысячи евро, еще 2,7 тысячи евро выделила администрация города Кошице. На эти средства были обновлены советские символы и мемориальные доски.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

https://ria.ru/20241203/slovakija-1987129039.html

https://ria.ru/20241217/odessa-1989713796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кошице, словакия, россия, роберт фицо, владимир путин