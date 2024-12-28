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В СВР назвали истинные цели США в Сирии - РИА Новости, 28.12.2024
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Война в Сирии
 
09:52 28.12.2024 (обновлено: 10:01 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/siriya-1991800752.html
В СВР назвали истинные цели США в Сирии
В СВР назвали истинные цели США в Сирии - РИА Новости, 28.12.2024
В СВР назвали истинные цели США в Сирии
США намерены под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) и в дальнейшем оккупировать нефтеносные районы Сирии к востоку... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:52:00+03:00
2024-12-28T10:01:00+03:00
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обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США намерены под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) и в дальнейшем оккупировать нефтеносные районы Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.В ходе продолжающегося с 2010-х годов конфликта в Сирии северо-восточные районы страны за Евфратом отошли под контроль курдских автономистов из СДС, которых поддерживают в Вашингтоне.По данным СВР, уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, посеять там хаос, но этому мешает военное присутствие России на сирийской территории. Поэтому разведки США и Великобритании поставили ИГ* задачу совершать нападения на российские базы в Сирии с помощью ударных беспилотников, отмечает СВР."Такой подход англосаксов, заявляющих о приверженности стабилизации и построению "демократической" Сирии, как нельзя лучше показывает их истинное отношение к этой стране и ее народу", — отмечает СВР. — Впрочем, оно сквозит и из продолжения оккупации ВС США - под предлогом необходимости борьбы с ИГИЛ* — нефтеносных районов к востоку от реки Евфрат, возвращать которые Дамаску в Вашингтоне не собираются".* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html
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в мире, сша, сирия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, США, Сирия, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Обострение ситуации в Сирии — 2024
В СВР назвали истинные цели США в Сирии

СВР: Вашингтон не намерен отдавать Дамаску оккупированные нефтеносные районы

© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США намерены под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) и в дальнейшем оккупировать нефтеносные районы Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
В ходе продолжающегося с 2010-х годов конфликта в Сирии северо-восточные районы страны за Евфратом отошли под контроль курдских автономистов из СДС, которых поддерживают в Вашингтоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В борьбе с Россией за базы в Сирии проиграет Европа
21 декабря, 08:00
По данным СВР, уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, посеять там хаос, но этому мешает военное присутствие России на сирийской территории. Поэтому разведки США и Великобритании поставили ИГ* задачу совершать нападения на российские базы в Сирии с помощью ударных беспилотников, отмечает СВР.
"Такой подход англосаксов, заявляющих о приверженности стабилизации и построению "демократической" Сирии, как нельзя лучше показывает их истинное отношение к этой стране и ее народу", — отмечает СВР. — Впрочем, оно сквозит и из продолжения оккупации ВС США - под предлогом необходимости борьбы с ИГИЛ* — нефтеносных районов к востоку от реки Евфрат, возвращать которые Дамаску в Вашингтоне не собираются".
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Катарский газопровод через Сирию: миф и реальность
17 декабря, 08:00
 
Война в СирииВ миреСШАСирияРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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