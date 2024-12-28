https://ria.ru/20241228/siriya-1991800752.html

В СВР назвали истинные цели США в Сирии

В СВР назвали истинные цели США в Сирии - РИА Новости, 28.12.2024

В СВР назвали истинные цели США в Сирии

США намерены под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) и в дальнейшем оккупировать нефтеносные районы Сирии к востоку... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T09:52:00+03:00

2024-12-28T09:52:00+03:00

2024-12-28T10:01:00+03:00

война в сирии

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США намерены под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) и в дальнейшем оккупировать нефтеносные районы Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.В ходе продолжающегося с 2010-х годов конфликта в Сирии северо-восточные районы страны за Евфратом отошли под контроль курдских автономистов из СДС, которых поддерживают в Вашингтоне.По данным СВР, уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, посеять там хаос, но этому мешает военное присутствие России на сирийской территории. Поэтому разведки США и Великобритании поставили ИГ* задачу совершать нападения на российские базы в Сирии с помощью ударных беспилотников, отмечает СВР."Такой подход англосаксов, заявляющих о приверженности стабилизации и построению "демократической" Сирии, как нельзя лучше показывает их истинное отношение к этой стране и ее народу", — отмечает СВР. — Впрочем, оно сквозит и из продолжения оккупации ВС США - под предлогом необходимости борьбы с ИГИЛ* — нефтеносных районов к востоку от реки Евфрат, возвращать которые Дамаску в Вашингтоне не собираются".* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html

https://ria.ru/20241217/siriya-1989547190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, сирия, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), обострение ситуации в сирии — 2024