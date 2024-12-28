В СВР назвали истинные цели США в Сирии
СВР: Вашингтон не намерен отдавать Дамаску оккупированные нефтеносные районы
© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США намерены под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) и в дальнейшем оккупировать нефтеносные районы Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
В ходе продолжающегося с 2010-х годов конфликта в Сирии северо-восточные районы страны за Евфратом отошли под контроль курдских автономистов из СДС, которых поддерживают в Вашингтоне.
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По данным СВР, уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, посеять там хаос, но этому мешает военное присутствие России на сирийской территории. Поэтому разведки США и Великобритании поставили ИГ* задачу совершать нападения на российские базы в Сирии с помощью ударных беспилотников, отмечает СВР.
"Такой подход англосаксов, заявляющих о приверженности стабилизации и построению "демократической" Сирии, как нельзя лучше показывает их истинное отношение к этой стране и ее народу", — отмечает СВР. — Впрочем, оно сквозит и из продолжения оккупации ВС США - под предлогом необходимости борьбы с ИГИЛ* — нефтеносных районов к востоку от реки Евфрат, возвращать которые Дамаску в Вашингтоне не собираются".
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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