https://ria.ru/20241228/siriya-1991800603.html

СВР раскрыла, какую задачу поставили США и Британия командирам ИГ* в Сирии

СВР раскрыла, какую задачу поставили США и Британия командирам ИГ* в Сирии - РИА Новости, 28.12.2024

СВР раскрыла, какую задачу поставили США и Британия командирам ИГ* в Сирии

Разведки США и Британии поставили задачу командирам ИГ* совершать нападения на базы РФ в Сирии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T09:51:00+03:00

2024-12-28T09:51:00+03:00

2024-12-28T09:53:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Разведки США и Британии поставили задачу командирам ИГ* совершать нападения на базы РФ в Сирии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По данным СВР, уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, посеять там хаос, но этому мешает военное присутствие России в Сирии. "С тем, чтобы устранить эту "помеху", британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Роль исполнителей отводится боевикам террористической группировки ИГИЛ*, освобожденным "новыми властями" из тюрем в последнее время. Кроме того, они получили, по сути, бесконтрольный доступ к оставшимся арсеналам бывшей сирийской армии", - говорится в заявлении. Как сообщило ведомство, террористы получили ударные БПЛА для нападений на военные базы РФ. "По имеющимся данным, представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГИЛ* задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ. Для выполнения этой грязной работы террористы получили ударные БПЛА. В целях сокрытия своей причастности к планируемым вылазкам игиловцев военное командование США и Великобритании дало указание своим ВВС продолжить наносить удары по позициям ИГИЛ*, о чем боевиков заранее уведомляют", - отмечает СВР.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

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в мире, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, сирия, сша, великобритания, ми-6