https://ria.ru/20241228/sertifikat-1991914022.html

Подмосковная фабрика резных изделий получила сертификат "Сделано в России"

Подмосковная фабрика резных изделий получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 28.12.2024

Подмосковная фабрика резных изделий получила сертификат "Сделано в России"

Подмосковная фабрика резных художественных изделий получила сертификат "Сделано в России" на изделия из бивня мамонта, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T18:41:00+03:00

2024-12-28T18:41:00+03:00

2024-12-28T18:41:00+03:00

экономика

россия

московская область (подмосковье)

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подмосковная фабрика резных художественных изделий получила сертификат "Сделано в России" на изделия из бивня мамонта, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Фабрика является продолжателем многовековых традиций русского косторезного искусства. История фабрики уходит корнями в XV век, к истокам зарождения этого промысла в Троице-Сергиевой лавре. В XIX веке разрозненные мастерские объединились, постепенно эволюционируя в артель, ремесленное училище и, наконец, в фабрику. В ХХ веке, сочетая традиции абрамцевской школы резчиков с искусством мастеров русского Севера и Сибири, фабрика достигла пика популярности, ее изделия из кости мамонта и моржа были известны далеко за пределами СССР", - говорится в сообщении.Там отмечается, что "сегодня, благодаря современному менеджменту, передовому оборудованию и талантливым мастерам, предприятие вновь процветает, выпуская широкий ассортимент изделий - от ювелирных украшений до скульптур и интерьерных композиций".Особое место в производстве занимают резные художественные изделия из бивня мамонта, на которые фабрика недавно получила сертификаты "Сделано в России" по направлению "Надежность"."Поддержка уникальных художественных промыслов - это вклад в сохранение культурного наследия и рост экспортного потенциала страны. Мы гордимся возможностью способствовать процветанию таких уникальных предприятий. Для этих целей в уходящем году РЭЦ совместно с партнерами в рамках системы добровольной сертификации "Сделано в России" смогли разработать схему сертификации для таких уникальных художественных изделий, которые, ввиду ограниченности области аккредитации, не могут пройти стандартные лабораторные испытания и получить документы соответствия", — отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны РЭЦ. Все, что нужно — подать заявку на сайте Российского экспортного центра, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету. Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ."Мы считаем маркировку нашей продукции брендом "Сделано в России" естественным и очень органичным шагом. Компания ориентирована на экспорт, мы верим, что наша продукция, созданная по уникальным технологиям из российского сырья, будет востребована на любом рынке. Мы надеемся на поддержку государства, ведь мы сохраняем и распространяем наш культурный код, что соответствует закону "О народных художественных промыслах", — отмечает генеральный директор фабрики Виталий Хрулев.С 2013 года фабрика экспортирует сырье - бивень мамонта. В 2014 году началось активное изучение китайского рынка, сотрудники фабрики участвовали в выставках в Китае, Японии и Вьетнаме. Был разработан специальный ассортимент для Китая, проведен анализ спроса и цен. Сегодня в КНР зарегистрирована дочерняя компания и подана заявка на регистрацию товарного знака."Главным для нас является рынок Китая - емкий и дорогой. Также планируем осваивать рынки Вьетнама, а в дальнейшем - другие страны дальнего зарубежья. Наличие собственного сырья и уникальный художественный стиль дают нашей фабрике преимущество перед конкурентами, как российскими, так и китайскими", - поделился генеральный директор фабрики Виталий Хрулев.Сотрудничество с Российским экспортным центром, начавшееся шесть лет назад, сыграло важную роль в развитии экспортного направления фабрики. Так, фабрика активно пользуется услугами РЭЦ через платформу "Мой экспорт", включая участие в выставках (российско-китайское ЭКСПО, CIIE), фестивалях-ярмарках в Чэнду и Шэньяне, получает консультации по электронной торговле, аналитические и обучающие материалы."РЭЦ помогает нам участвовать в крупных международных выставках. Для маленькой компании получить место на большой выставке в другой стране подчас просто невозможно", — отметил Хрулев.

https://ria.ru/20241025/fabrika-1979986526.html

https://ria.ru/20241002/sertifikat-1975898252.html

https://ria.ru/20241001/tovary-1975679976.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, московская область (подмосковье), российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)