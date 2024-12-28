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Почему Плевако — лучший адвокат в истории России: новый сериал с Безруковым

Почему Плевако — лучший адвокат в истории России: новый сериал с Безруковым - РИА Новости, 28.12.2024

Почему Плевако — лучший адвокат в истории России: новый сериал с Безруковым

Сериал "Плевако" — неожиданное явление на отечественном ТВ. По сути, это судебная и одновременно человеческая драма о самом ярком адвокате в российской истории. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T17:12:00+03:00

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МОСКВА — РИА Новости, Павел Сурков. Сериал "Плевако" — неожиданное явление на отечественном ТВ. По сути, это судебная и одновременно человеческая драма о самом ярком адвокате в российской истории. И никакой ненужной клюквы. Почему это надо видеть — в материале РИА Новости.Даты выхода и где смотретьЦифровая премьера состоялась в ноябре в онлайн-кинотеатре Premier. Новые серии размещаются еженедельно по четвергам.Телевизионный показ - на канале НТВ.Плевако — кто это?Федор Никифорович Плевако (1842-1908) — легенда российской юриспруденции. Великолепный адвокат, человек с потрясающе тонким и быстрым умом, невероятный оратор и мастер изощренной правовой логики, он и сегодня служит образцом для юристов. Его речи в защиту, казалось бы, откровенно безнадежных клиентов, изучают в университетах.Однажды, например, в деле по обвинению проворовавшегося священника Плевако молчал на протяжении всего процесса. Заключил пари с приятелем, что будет говорить не более минуты, но обвиняемого все равно оправдают. Когда Федору Никифоровичу дали слово, он произнес: "Господа присяжные заседатели! Подзащитный мой больше 20 лет вам отпускал ваши грехи. Отпустите их и вы ему разок, люди русские!" Священника оправдали.Федор Плевако был успешен и богат, его услуги стоили дорого, но порой он брался и за грошовые дела — в частности, защищал старушку, укравшую чайник. На этот раз прокурор, зная ораторский талант адвоката, решил предвосхитить его выступление. Сам разразился проникновенной обличительной речью: дескать, да, старушка бедная, кража пустяковая — вот только собственность священна, а на этом основано все благополучие страны. Плевако же спокойно ответил: "Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Все вытерпела, все преодолела Россия — и только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь… Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия, уж конечно, не выдержит, от этого она погибнет". Подзащитную оправдали.Рецензия на сериал "Плевако"Эти многочисленные легенды (вместе с речами знаменитого адвоката их наберется с полсотни) составляют одну из сюжетных линий сериала режиссера Анны Матисон. Каждый эпизод — очередное дело Плевако, которое он блестяще выигрывает. Другая линия — его противостояние с идеологическим оппонентом Константином Победоносцевым.Федора Никифоровича Плевако (в отличном исполнении Сергея Безрукова) зачем-то переименовали в Николая Федоровича — возможно, подчеркнув этим, что сериал не байопик, а скорее сборник легенд о великом юристе и блестящем ораторе. Безруков и представляет Плевако победителем, ярким харизматиком — но с израненной душой. В некоторых эпизодах он даже напоминает Тони Старка в исполнении Роберта Дауни — младшего, и здесь явно чувствуется определенная режиссерская ирония.В пику ему —­ экранный противник Победоносцев (Игорь Гордин). Тот свою позицию излагает четко:"Русский либерал — прежде всего лакей. Только и смотрит, как бы кому сапоги поскорее начистить".И служит либерал тому, кто больше заплатит. Это Победоносцева никак не устраивает (и его можно понять).Есть тут и жена магната Демидова (Ольга Лерман), с которой у Плевако возникает некое подобие романтических отношений.Впрочем, главная любовь и уважение остаются за кадром: Анна Матисон снимает своего мужа не просто с нежностью, а с откровенным восхищением. И он вторит ей, формируя образ Плевако — яркого резонера — на полутонах (хотя мы и ждем от Безрукова его фирменной артистической экспрессии).При этом атмосфера приближающегося глобального мирового переустройства передана достаточно точно. "Плевако" — это сериал-метафора, сериал-романтика.История главного персонажа — скорее повод задуматься о нелегкой судьбе России. Юрист спорит с государственником, идеалист оказывается вовлечен в сети террора, чиновник не желает смотреть на вещи шире, чем привык.Но если потом у зрителей, особенно молодых, возникнет желание снять с полки книгу по истории, то можно считать, что своей цели картина достигла.И — да, это круто. Надо смотреть.Актерский состав сериала "Плевако"Сергей Безруков — Николай Федорович Плевако, адвокат (прототип — Федор Никифорович Плевако); Николай Шрайбер — Василий Васильевич Демидов, промышленник, миллионщик;Ольга Лерман — Мария Андреевна Демидова, жена Василия;Мария Смольникова — Юлия Плевако, сестра и стенографистка Николая;Игорь Гордин — Константин Петрович Победоносцев, обер-прокурор Святейшего правительствующего синода;Виталий Коваленко — Савва Иванович Мамонтов, друг Николая, предприниматель, меценат;Павел Астахов — Одоевский, судья;Игорь Верник — граф Бобринский;Анна Уколова — Прасковья Ильинична Медынцева;Елена Морозова — игуменья Митрофания;Даниил Воробьев — Сергей Сергеевич Корсаков, психиатр.

https://ria.ru/20241115/kultura-1983765510.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

культура, кино и сериалы, сергей безруков, анна матисон, игорь гордин, знаменитости, что посмотреть , нтв (телеканал)