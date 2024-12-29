Почему Плевако — лучший адвокат в истории России: новый сериал с Безруковым
Кинокритик Павел Сурков: новый сериал "Плевако" заставит изучать историю России
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАктеры Ольга Лерман и Сергей Безруков на съемочной площадке сериала "Плевако"
Актеры Ольга Лерман и Сергей Безруков на съемочной площадке сериала "Плевако"
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МОСКВА — РИА Новости, Павел Сурков. Сериал "Плевако" — неожиданное явление на отечественном ТВ. По сути, это судебная и одновременно человеческая драма о самом ярком адвокате в российской истории. И никакой ненужной клюквы. Почему это надо видеть — в материале РИА Новости.
Даты выхода и где смотреть
Цифровая премьера состоялась в ноябре в онлайн-кинотеатре Premier. Новые серии размещаются еженедельно по четвергам.
© PREMIER, 2024Кадр из сериала "Плевако". Трейлер
© PREMIER, 2024
Кадр из сериала "Плевако". Трейлер
Телевизионный показ - на канале НТВ.
Плевако — кто это?
Федор Никифорович Плевако (1842-1908) — легенда российской юриспруденции. Великолепный адвокат, человек с потрясающе тонким и быстрым умом, невероятный оратор и мастер изощренной правовой логики, он и сегодня служит образцом для юристов. Его речи в защиту, казалось бы, откровенно безнадежных клиентов, изучают в университетах.
Однажды, например, в деле по обвинению проворовавшегося священника Плевако молчал на протяжении всего процесса. Заключил пари с приятелем, что будет говорить не более минуты, но обвиняемого все равно оправдают. Когда Федору Никифоровичу дали слово, он произнес: "Господа присяжные заседатели! Подзащитный мой больше 20 лет вам отпускал ваши грехи. Отпустите их и вы ему разок, люди русские!" Священника оправдали.
Федор Плевако был успешен и богат, его услуги стоили дорого, но порой он брался и за грошовые дела — в частности, защищал старушку, укравшую чайник. На этот раз прокурор, зная ораторский талант адвоката, решил предвосхитить его выступление. Сам разразился проникновенной обличительной речью: дескать, да, старушка бедная, кража пустяковая — вот только собственность священна, а на этом основано все благополучие страны.
На съемочной площадке сериала "Плевако"
Плевако же спокойно ответил: "Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Все вытерпела, все преодолела Россия — и только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь… Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия, уж конечно, не выдержит, от этого она погибнет". Подзащитную оправдали.
Рецензия на сериал "Плевако"
Эти многочисленные легенды (вместе с речами знаменитого адвоката их наберется с полсотни) составляют одну из сюжетных линий сериала режиссера Анны Матисон. Каждый эпизод — очередное дело Плевако, которое он блестяще выигрывает. Другая линия — его противостояние с идеологическим оппонентом Константином Победоносцевым.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Анна Матисон на презентации сериала "Плевако" в рамках открытия VI Всероссийского фестиваля сериалов "Пилот" в Иваново
Режиссер Анна Матисон на презентации сериала "Плевако" в рамках открытия VI Всероссийского фестиваля сериалов "Пилот" в Иваново
Федора Никифоровича Плевако (в отличном исполнении Сергея Безрукова) зачем-то переименовали в Николая Федоровича — возможно, подчеркнув этим, что сериал не байопик, а скорее сборник легенд о великом юристе и блестящем ораторе. Безруков и представляет Плевако победителем, ярким харизматиком — но с израненной душой. В некоторых эпизодах он даже напоминает Тони Старка в исполнении Роберта Дауни — младшего, и здесь явно чувствуется определенная режиссерская ирония.
В пику ему — экранный противник Победоносцев (Игорь Гордин). Тот свою позицию излагает четко:
"Русский либерал — прежде всего лакей. Только и смотрит, как бы кому сапоги поскорее начистить".
И служит либерал тому, кто больше заплатит. Это Победоносцева никак не устраивает (и его можно понять).
© PREMIER, 2024Кадр из сериала "Плевако". Трейлер
© PREMIER, 2024
Кадр из сериала "Плевако". Трейлер
Есть тут и жена магната Демидова (Ольга Лерман), с которой у Плевако возникает некое подобие романтических отношений.
Впрочем, главная любовь и уважение остаются за кадром: Анна Матисон снимает своего мужа не просто с нежностью, а с откровенным восхищением. И он вторит ей, формируя образ Плевако — яркого резонера — на полутонах (хотя мы и ждем от Безрукова его фирменной артистической экспрессии).
При этом атмосфера приближающегося глобального мирового переустройства передана достаточно точно. "Плевако" — это сериал-метафора, сериал-романтика.
© PREMIER, 2024Кадр из трейлера сериала "Плевако"
© PREMIER, 2024
Кадр из трейлера сериала "Плевако"
История главного персонажа — скорее повод задуматься о нелегкой судьбе России. Юрист спорит с государственником, идеалист оказывается вовлечен в сети террора, чиновник не желает смотреть на вещи шире, чем привык.
Но если потом у зрителей, особенно молодых, возникнет желание снять с полки книгу по истории, то можно считать, что своей цели картина достигла.
И — да, это круто. Надо смотреть.
Актерский состав сериала "Плевако"
Сергей Безруков — Николай Федорович Плевако, адвокат (прототип — Федор Никифорович Плевако);
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезентация сериала "Плевако" в рамках открытия VI Всероссийского фестиваля сериалов "Пилот" в Иванове
Презентация сериала "Плевако" в рамках открытия VI Всероссийского фестиваля сериалов "Пилот" в Иванове
Николай Шрайбер — Василий Васильевич Демидов, промышленник, миллионщик;
Ольга Лерман — Мария Андреевна Демидова, жена Василия;
Ольга Лерман — Мария Андреевна Демидова, жена Василия;
Мария Смольникова — Юлия Плевако, сестра и стенографистка Николая;
Игорь Гордин — Константин Петрович Победоносцев, обер-прокурор Святейшего правительствующего синода;
Виталий Коваленко — Савва Иванович Мамонтов, друг Николая, предприниматель, меценат;
Павел Астахов — Одоевский, судья;
Игорь Верник — граф Бобринский;
Анна Уколова — Прасковья Ильинична Медынцева;
Елена Морозова — игуменья Митрофания;
Даниил Воробьев — Сергей Сергеевич Корсаков, психиатр.