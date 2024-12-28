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Семье в Тверской области, где погибли четверо детей, оказывают помощь - РИА Новости, 28.12.2024
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14:23 28.12.2024 (обновлено: 22:43 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/semya-1991863853.html
Семье в Тверской области, где погибли четверо детей, оказывают помощь
Семье в Тверской области, где погибли четверо детей, оказывают помощь - РИА Новости, 28.12.2024
Семье в Тверской области, где погибли четверо детей, оказывают помощь
Членам семьи в Тверской области, где погибли четверо детей, оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Лариса... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:23:00+03:00
2024-12-28T22:43:00+03:00
происшествия
россия
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РЯЗАНЬ, 28 дек — РИА Новости. Членам семьи в Тверской области, где погибли четверо детей, оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Лариса Мосолыгина. По данным прокуратуры региона, тела четверых детей нашли в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. СУ СК России по Тверской области сообщило, что в убийстве детей подозревается их отец. Мужчина пытался покончить с собой и находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Всего в семье шестеро детей. "Предновогодние дни омрачены трагедией, случившейся сегодня в многодетной семье, проживавшей в СНТ "Межурка". Погибли четверо детей. Проводятся все необходимые оперативные следственные мероприятия. Членам семьи оказывается необходимая помощь. Других подробностей для публичного оглашения у меня не будет", — написала Мосолыгина на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Она подчеркнула, что "убийство невинного ребенка в любой религии считается одним из самых страшных грехов, не имеющих никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемых никакими обстоятельствами и никакими причинами".
https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991799044.html
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происшествия, россия, тверская область
Происшествия, Россия, Тверская область
Семье в Тверской области, где погибли четверо детей, оказывают помощь

Омбудсмен Мосолыгина: членам семьи, где погибли четверо детей, оказывают помощь

© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской областиСотрудник СК России на месте убийства четверых детей в Тверской области
Сотрудник СК России на месте убийства четверых детей в Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области
Сотрудник СК России на месте убийства четверых детей в Тверской области
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РЯЗАНЬ, 28 дек — РИА Новости. Членам семьи в Тверской области, где погибли четверо детей, оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Лариса Мосолыгина.
По данным прокуратуры региона, тела четверых детей нашли в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. СУ СК России по Тверской области сообщило, что в убийстве детей подозревается их отец. Мужчина пытался покончить с собой и находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Всего в семье шестеро детей.
"Предновогодние дни омрачены трагедией, случившейся сегодня в многодетной семье, проживавшей в СНТ "Межурка". Погибли четверо детей. Проводятся все необходимые оперативные следственные мероприятия. Членам семьи оказывается необходимая помощь. Других подробностей для публичного оглашения у меня не будет", — написала Мосолыгина на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Она подчеркнула, что "убийство невинного ребенка в любой религии считается одним из самых страшных грехов, не имеющих никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемых никакими обстоятельствами и никакими причинами".
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