https://ria.ru/20241228/semya-1991863853.html

Семье в Тверской области, где погибли четверо детей, оказывают помощь

Семье в Тверской области, где погибли четверо детей, оказывают помощь - РИА Новости, 28.12.2024

Семье в Тверской области, где погибли четверо детей, оказывают помощь

Членам семьи в Тверской области, где погибли четверо детей, оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Лариса... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:23:00+03:00

2024-12-28T14:23:00+03:00

2024-12-28T22:43:00+03:00

происшествия

россия

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991803832_15:0:1425:793_1920x0_80_0_0_4d2f847ba6a00ab466e73a629eba64ea.jpg

РЯЗАНЬ, 28 дек — РИА Новости. Членам семьи в Тверской области, где погибли четверо детей, оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Лариса Мосолыгина. По данным прокуратуры региона, тела четверых детей нашли в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. СУ СК России по Тверской области сообщило, что в убийстве детей подозревается их отец. Мужчина пытался покончить с собой и находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Всего в семье шестеро детей. "Предновогодние дни омрачены трагедией, случившейся сегодня в многодетной семье, проживавшей в СНТ "Межурка". Погибли четверо детей. Проводятся все необходимые оперативные следственные мероприятия. Членам семьи оказывается необходимая помощь. Других подробностей для публичного оглашения у меня не будет", — написала Мосолыгина на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Она подчеркнула, что "убийство невинного ребенка в любой религии считается одним из самых страшных грехов, не имеющих никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемых никакими обстоятельствами и никакими причинами".

https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991799044.html

россия

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, тверская область