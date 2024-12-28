В Селидово ВСУ убили семью, которая готовила им еду, рассказала беженка
Беженка из Селидово: украинские военные убили семью, которая месяц готовила еду
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. В Селидово украинские военнослужащие убили семейную пару, которая месяц готовила им еду, рассказала РИА Новости беженка из города Елена Николаенко.
По ее словам, погибшим было около 50 лет, их дочь уехала за границу, а сами они не хотели бросать свой дом.
"Рядом заселились военные, притащили свою пушку. Таня с Сережей кормили их, они давали, правда, им продукты. И она варила им кушать три раза в день. И вот месяц они там жили", — рассказала Николаенко.
Потом семейная пара перестала появляться. Когда в город вошли российские войска, Николаенко, по ее словам, спросила у них о Татьяне и Сергее, и ее попросили опознать найденные в доме тела.
«
"Его сразу убили, а она в коридоре лежала, видно, она пыталась убежать, и ее положили там. <...> И вот они целый месяц их кормили, а эти фашисты отблагодарили их так", — сказала Николаенко.
Как отмечал в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, есть много свидетельств военных преступлений со стороны ВСУ, в том числе и в Селидово. Так, очевидцы рассказывали, что украинские солдаты и польские наемники расстреливали мирных жителей незадолго до прихода российских войск, надеясь их в этом обвинить. По другим показаниям, украинские военнослужащие заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин.
Преступления, совершенные ВСУ и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.