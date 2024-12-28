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Несколько летевших в Казань самолетов перенаправили в Бегишево - РИА Новости, 28.12.2024
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08:50 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/samolety-1991793660.html
Несколько летевших в Казань самолетов перенаправили в Бегишево
Несколько летевших в Казань самолетов перенаправили в Бегишево - РИА Новости, 28.12.2024
Несколько летевших в Казань самолетов перенаправили в Бегишево
Летящие в Казань самолеты из Томска, Сургута и Кемерово перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:50:00+03:00
2024-12-28T08:50:00+03:00
казань
томск
сургут
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
набережные челны
кемерово
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УФА, 28 дек — РИА Новости. Летящие в Казань самолеты из Томска, Сургута и Кемерово перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани для обеспечения безопасности полетов, сообщила ранее Росавиация. Перенесено время вылета 11 авиарейсов и прилёта 14 самолётов. Среди них есть международные рейсы из Душанбе и Алматы. "Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Томска, Сургута и Кемерово по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево", - сказали агентству в пресс-службе казанского аэропорта.
https://ria.ru/20241228/aeroport-1991791990.html
казань
томск
сургут
набережные челны
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казань, томск, сургут, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, набережные челны, кемерово
Казань, Томск, Сургут, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Набережные Челны, Кемерово
Несколько летевших в Казань самолетов перенаправили в Бегишево

Летевшие в Казань рейсы из Томска, Сургута и Кемерово перенаправили в Бегишево

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Бегишево в Набережных Челнах
Здание международного аэропорта Бегишево в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Здание международного аэропорта Бегишево в Набережных Челнах. Архивное фото
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УФА, 28 дек — РИА Новости. Летящие в Казань самолеты из Томска, Сургута и Кемерово перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани для обеспечения безопасности полетов, сообщила ранее Росавиация. Перенесено время вылета 11 авиарейсов и прилёта 14 самолётов. Среди них есть международные рейсы из Душанбе и Алматы.
"Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Томска, Сургута и Кемерово по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево", - сказали агентству в пресс-службе казанского аэропорта.
Самолеты авиакомпаний ЮВТ Аэро и S7 Airlines в международном аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В аэропорту Казани перенесли рейсы из-за ограничений на полеты
08:22
 
КазаньТомскСургутФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияНабережные ЧелныКемерово
 
 
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