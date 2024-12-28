https://ria.ru/20241228/samolety-1991793660.html

Несколько летевших в Казань самолетов перенаправили в Бегишево

Несколько летевших в Казань самолетов перенаправили в Бегишево - РИА Новости, 28.12.2024

Несколько летевших в Казань самолетов перенаправили в Бегишево

Летящие в Казань самолеты из Томска, Сургута и Кемерово перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T08:50:00+03:00

2024-12-28T08:50:00+03:00

2024-12-28T08:50:00+03:00

казань

томск

сургут

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

набережные челны

кемерово

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УФА, 28 дек — РИА Новости. Летящие в Казань самолеты из Томска, Сургута и Кемерово перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани для обеспечения безопасности полетов, сообщила ранее Росавиация. Перенесено время вылета 11 авиарейсов и прилёта 14 самолётов. Среди них есть международные рейсы из Душанбе и Алматы. "Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Томска, Сургута и Кемерово по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево", - сказали агентству в пресс-службе казанского аэропорта.

https://ria.ru/20241228/aeroport-1991791990.html

казань

томск

сургут

набережные челны

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казань, томск, сургут, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, набережные челны, кемерово