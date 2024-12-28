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Россия ответила на новый пакет санкций ЕС - РИА Новости, 28.12.2024
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16:02 28.12.2024 (обновлено: 23:04 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/rossiya-1991883490.html
Россия ответила на новый пакет санкций ЕС
Россия ответила на новый пакет санкций ЕС - РИА Новости, 28.12.2024
Россия ответила на новый пакет санкций ЕС
Москва в ответ на новые европейские санкции расширила свой стоп-лист, заявили в МИД. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T16:02:00+03:00
2024-12-28T23:04:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
москва
киев
европарламент
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Москва в ответ на новые европейские санкции расширила свой стоп-лист, заявили в МИД."Очередной, 15-й по счету, санкционный пакет страны — члены ЕС одобрили 16 декабря. &lt;…&gt; В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым &lt;…&gt; запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в комментарии.В список включили:"Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны Евросоюза будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ", — подчеркнули в МИД.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но она нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкциями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что они неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал антироссийской политики.
https://ria.ru/20241227/sanktsii-1991694662.html
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россия, евросоюз, в мире, москва, киев, европарламент, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Евросоюз, В мире, Москва, Киев, Европарламент, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия ответила на новый пакет санкций ЕС

Россия в ответ на новые санкции расширила число лиц, которым запрещен въезд

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Москва в ответ на новые европейские санкции расширила свой стоп-лист, заявили в МИД.
"Очередной, 15-й по счету, санкционный пакет страны — члены ЕС одобрили 16 декабря. <…> В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым <…> запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в комментарии.
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В список включили:
  • представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС и их граждан, ответственных за оказание военной помощи Киеву;
  • чиновников, которые причастны к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий";
  • занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства;
  • выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Киева;
  • ответственных за введение санкций против России и пытающихся подорвать ее отношения с другими государствами;
  • гражданских активистов и представителей научного сообщества, отличившихся своей риторикой;
  • депутатов стран ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.
"Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны Евросоюза будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ", — подчеркнули в МИД.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но она нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкциями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что они неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал антироссийской политики.
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РоссияЕвросоюзВ миреМоскваКиевЕвропарламентСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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