Россия ответила на новый пакет санкций ЕС
Россия в ответ на новые санкции расширила число лиц, которым запрещен въезд
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Москва в ответ на новые европейские санкции расширила свой стоп-лист, заявили в МИД.
"Очередной, 15-й по счету, санкционный пакет страны — члены ЕС одобрили 16 декабря. <…> В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым <…> запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в комментарии.
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В список включили:
- представителей силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС и их граждан, ответственных за оказание военной помощи Киеву;
- чиновников, которые причастны к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий";
- занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства;
- выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Киева;
- ответственных за введение санкций против России и пытающихся подорвать ее отношения с другими государствами;
- гражданских активистов и представителей научного сообщества, отличившихся своей риторикой;
- депутатов стран ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.
"Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны Евросоюза будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ", — подчеркнули в МИД.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но она нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкциями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что они неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал антироссийской политики.
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