https://ria.ru/20241228/rossiya-1991883490.html

Россия ответила на новый пакет санкций ЕС

Россия ответила на новый пакет санкций ЕС - РИА Новости, 28.12.2024

Россия ответила на новый пакет санкций ЕС

Москва в ответ на новые европейские санкции расширила свой стоп-лист, заявили в МИД. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T16:02:00+03:00

2024-12-28T16:02:00+03:00

2024-12-28T23:04:00+03:00

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европарламент

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Москва в ответ на новые европейские санкции расширила свой стоп-лист, заявили в МИД."Очередной, 15-й по счету, санкционный пакет страны — члены ЕС одобрили 16 декабря. <…> В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым <…> запрещен въезд на территорию нашего государства", — говорится в комментарии.В список включили:"Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны Евросоюза будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ", — подчеркнули в МИД.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но она нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкциями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что они неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал антироссийской политики.

https://ria.ru/20241227/sanktsii-1991694662.html

https://ria.ru/20241225/sanktsii-1991334664.html

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россия, евросоюз, в мире, москва, киев, европарламент, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)