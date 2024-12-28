https://ria.ru/20241228/rogov-1991790545.html

Рогов назвал гражданское общество оплотом защиты суверенитета России

Рогов назвал гражданское общество оплотом защиты суверенитета России - РИА Новости, 28.12.2024

Рогов назвал гражданское общество оплотом защиты суверенитета России

Активность гражданского общества в России набирает обороты, становясь проводником выражения интересов населения и оплотом защиты суверенитета государства,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T07:51:00+03:00

2024-12-28T07:51:00+03:00

2024-12-28T07:51:00+03:00

россия

владимир рогов

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Активность гражданского общества в России набирает обороты, становясь проводником выражения интересов населения и оплотом защиты суверенитета государства, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. "Гражданское общество в России развивается, становится устойчивым к внутренним и внешним вызовам и консолидированным. Активность гражданского общества набирает обороты, становясь проводником интересов населения и оплотом защиты российского суверенитета", - сказал Рогов. По его словам, в итоговом докладе ОП РФ о состоянии гражданского общества за 2024 год отмечена значимость его институтов как инициаторов позитивных социальных изменений в стране. Доклад впервые был подготовлен не только экспертным сообществом, но и при активном участии граждан России, которые направляли свои пожелания и предложения. "Общественные институты сегодня не только реагируют на вызовы в различных сферах жизни общества, но и сами становятся инициаторами общественных изменений", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240916/podmoskove-1972949195.html

https://ria.ru/20240820/rossiya-1967224075.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир рогов, общество