Ракова рассказала о детях-сиротах, получивших квартиры в Москве в 2024 году
Ракова: более тысячи детей-сирот получили ключи от квартир в Москве в 2024 году
© iStock.com / RawpixelПередача ключей от квартиры
© iStock.com / Rawpixel
Передача ключей от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 1 тысячи детей-сирот получили ключи от квартир в Москве в 2024 году, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы уделяем большое внимание выпускникам центров содействия семейному воспитанию и приемных семей. В столице свыше 20 служб постинтернатного патроната, которые помогают ребятам, достигшим 18-летия, адаптироваться ко взрослой жизни. Специалисты помогают выбрать учебное заведение и профессию, оформить льготы, решить психологические проблемы. Важная часть работы города - обеспечить жильем тех, кому это необходимо. В 2024 году более тысячи ребят получили ключи от собственных квартир", - рассказала Ракова.
Она отметила, что недвижимость предоставляется, если у воспитанника нет собственной жилплощади или она непригодна для жизни.
"В городе создана специальная комиссия, которая занимается решением жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При положительном решении ребята становятся обладателями современных отремонтированных квартир, полностью готовых к заселению. Спустя пять лет квартира может быть переоформлена по договору социального найма и впоследствии приватизирована", - добавила Ракова.
Анастасия Ракова: Москва продолжит делать все для поддержки горожан
26 декабря, 12:00