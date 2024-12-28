Рейтинг@Mail.ru
Ракова рассказала о детях-сиротах, получивших квартиры в Москве в 2024 году - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 28.12.2024 (обновлено: 09:05 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/rakova-1991794145.html
Ракова рассказала о детях-сиротах, получивших квартиры в Москве в 2024 году
Ракова рассказала о детях-сиротах, получивших квартиры в Москве в 2024 году - РИА Новости, 28.12.2024
Ракова рассказала о детях-сиротах, получивших квартиры в Москве в 2024 году
Более 1 тысячи детей-сирот получили ключи от квартир в Москве в 2024 году, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:04:00+03:00
2024-12-28T09:05:00+03:00
анастасия ракова
москва
общество
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967153766_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_85a2a0c6262995203442a59bababe46e.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 1 тысячи детей-сирот получили ключи от квартир в Москве в 2024 году, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы уделяем большое внимание выпускникам центров содействия семейному воспитанию и приемных семей. В столице свыше 20 служб постинтернатного патроната, которые помогают ребятам, достигшим 18-летия, адаптироваться ко взрослой жизни. Специалисты помогают выбрать учебное заведение и профессию, оформить льготы, решить психологические проблемы. Важная часть работы города - обеспечить жильем тех, кому это необходимо. В 2024 году более тысячи ребят получили ключи от собственных квартир", - рассказала Ракова. Она отметила, что недвижимость предоставляется, если у воспитанника нет собственной жилплощади или она непригодна для жизни. "В городе создана специальная комиссия, которая занимается решением жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При положительном решении ребята становятся обладателями современных отремонтированных квартир, полностью готовых к заселению. Спустя пять лет квартира может быть переоформлена по договору социального найма и впоследствии приватизирована", - добавила Ракова.
https://ria.ru/20241226/moskva-1991393572.html
https://ria.ru/20241226/rakova-1991383911.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967153766_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_2a45478e820ea17bab74181113f82456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анастасия ракова , москва, общество, жилье
Анастасия Ракова , Москва, Общество, Жилье
Ракова рассказала о детях-сиротах, получивших квартиры в Москве в 2024 году

Ракова: более тысячи детей-сирот получили ключи от квартир в Москве в 2024 году

© iStock.com / RawpixelПередача ключей от квартиры
Передача ключей от квартиры - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© iStock.com / Rawpixel
Передача ключей от квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 1 тысячи детей-сирот получили ключи от квартир в Москве в 2024 году, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы уделяем большое внимание выпускникам центров содействия семейному воспитанию и приемных семей. В столице свыше 20 служб постинтернатного патроната, которые помогают ребятам, достигшим 18-летия, адаптироваться ко взрослой жизни. Специалисты помогают выбрать учебное заведение и профессию, оформить льготы, решить психологические проблемы. Важная часть работы города - обеспечить жильем тех, кому это необходимо. В 2024 году более тысячи ребят получили ключи от собственных квартир", - рассказала Ракова.
Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Ракова рассказала, сколько вакансий в Москве не требуют высшего образования
26 декабря, 10:45
Она отметила, что недвижимость предоставляется, если у воспитанника нет собственной жилплощади или она непригодна для жизни.
"В городе создана специальная комиссия, которая занимается решением жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При положительном решении ребята становятся обладателями современных отремонтированных квартир, полностью готовых к заселению. Спустя пять лет квартира может быть переоформлена по договору социального найма и впоследствии приватизирована", - добавила Ракова.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Анастасия Ракова: Москва продолжит делать все для поддержки горожан
26 декабря, 12:00
 
Анастасия РаковаМоскваОбществоЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала