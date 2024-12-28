https://ria.ru/20241228/rakova-1991794145.html

Ракова рассказала о детях-сиротах, получивших квартиры в Москве в 2024 году

Ракова рассказала о детях-сиротах, получивших квартиры в Москве в 2024 году - РИА Новости, 28.12.2024

Ракова рассказала о детях-сиротах, получивших квартиры в Москве в 2024 году

Более 1 тысячи детей-сирот получили ключи от квартир в Москве в 2024 году, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T09:04:00+03:00

2024-12-28T09:04:00+03:00

2024-12-28T09:05:00+03:00

анастасия ракова

москва

общество

жилье

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более 1 тысячи детей-сирот получили ключи от квартир в Москве в 2024 году, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы уделяем большое внимание выпускникам центров содействия семейному воспитанию и приемных семей. В столице свыше 20 служб постинтернатного патроната, которые помогают ребятам, достигшим 18-летия, адаптироваться ко взрослой жизни. Специалисты помогают выбрать учебное заведение и профессию, оформить льготы, решить психологические проблемы. Важная часть работы города - обеспечить жильем тех, кому это необходимо. В 2024 году более тысячи ребят получили ключи от собственных квартир", - рассказала Ракова. Она отметила, что недвижимость предоставляется, если у воспитанника нет собственной жилплощади или она непригодна для жизни. "В городе создана специальная комиссия, которая занимается решением жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При положительном решении ребята становятся обладателями современных отремонтированных квартир, полностью готовых к заселению. Спустя пять лет квартира может быть переоформлена по договору социального найма и впоследствии приватизирована", - добавила Ракова.

https://ria.ru/20241226/moskva-1991393572.html

https://ria.ru/20241226/rakova-1991383911.html

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анастасия ракова , москва, общество, жилье