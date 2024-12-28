https://ria.ru/20241228/pvo-1991790153.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 56 украинских дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили 56 украинских дронов - РИА Новости, 28.12.2024

Силы ПВО за ночь уничтожили 56 украинских дронов

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 56 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T07:25:00+03:00

2024-12-28T07:25:00+03:00

2024-12-28T09:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

воронежская область

белгородская область

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 56 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.При этом ровно половину, 28 дронов, сбили над Воронежской областью. Еще 17 ликвидировали над Ростовской, 11 — над Белгородской.В Белгородской области беспилотники атаковали Красногвардейский район. В селе из-за детонации аппарата получили ранения два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, в трех домах выбило окна и посекло фасады. Еще один дрон ударил по селу Верхососна, там повреждена линия электропередачи.По информации главы Воронежской области Александра Гусева, в одном из районов при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, из-за этого задерживается как минимум один поезд.В Ростовской области налет дронов отразили в Каменске, Новошахтинске, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком и Красносулинском районах. Пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241227/pvo-1991660282.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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воронежская область

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, белгородская область