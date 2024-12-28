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Силы ПВО за ночь уничтожили 56 украинских дронов - РИА Новости, 28.12.2024
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07:25 28.12.2024 (обновлено: 09:16 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/pvo-1991790153.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 56 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 56 украинских дронов - РИА Новости, 28.12.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 56 украинских дронов
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 56 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T07:25:00+03:00
2024-12-28T09:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
воронежская область
белгородская область
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 56 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.При этом ровно половину, 28 дронов, сбили над Воронежской областью. Еще 17 ликвидировали над Ростовской, 11 — над Белгородской.В Белгородской области беспилотники атаковали Красногвардейский район. В селе из-за детонации аппарата получили ранения два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, в трех домах выбило окна и посекло фасады. Еще один дрон ударил по селу Верхососна, там повреждена линия электропередачи.По информации главы Воронежской области Александра Гусева, в одном из районов при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, из-за этого задерживается как минимум один поезд.В Ростовской области налет дронов отразили в Каменске, Новошахтинске, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком и Красносулинском районах. Пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241227/pvo-1991660282.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воронежская область, Белгородская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 56 украинских дронов

ПВО сбила 56 дронов над Воронежской, Белгородской и Ростовской областями

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в пункте боевого управления
Военнослужащие в пункте боевого управления - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащие в пункте боевого управления. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 56 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
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При этом ровно половину, 28 дронов, сбили над Воронежской областью. Еще 17 ликвидировали над Ростовской, 11 — над Белгородской.
В Белгородской области беспилотники атаковали Красногвардейский район. В селе из-за детонации аппарата получили ранения два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, в трех домах выбило окна и посекло фасады. Еще один дрон ударил по селу Верхососна, там повреждена линия электропередачи.
По информации главы Воронежской области Александра Гусева, в одном из районов при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, из-за этого задерживается как минимум один поезд.
В Ростовской области налет дронов отразили в Каменске, Новошахтинске, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком и Красносулинском районах. Пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воронежская областьБелгородская область
 
 
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