https://ria.ru/20241228/putin-1991850063.html
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.12.2024
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:31:00+03:00
2024-12-28T13:31:00+03:00
2024-12-28T13:31:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991850277_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0479389c020c38b605a7e5aeb208609c.jpg
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991850277_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9aa594d6616d92ecc3cfce3ea4094efd.jpg
Путин на заседании с постоянными членами Совета Безопасности России
Путин на заседании с постоянными членами Совета Безопасности России
2024-12-28T13:31
true
PT0M18S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.
2024-12-28T13:31
true
PT0M18S
Совещание Путина с членами Совета безопасности. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности.