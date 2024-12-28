https://ria.ru/20241228/promyshlenniki-1991865231.html

Промышленники Москвы более чем втрое нарастили поставки товаров для спорта

Промышленники Москвы более чем втрое нарастили поставки товаров для спорта - РИА Новости, 28.12.2024

Промышленники Москвы более чем втрое нарастили поставки товаров для спорта

Столичные промышленники более чем втрое увеличили поставки спортивной продукции с начала этого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:30:00+03:00

2024-12-28T14:30:00+03:00

2024-12-28T14:30:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

анатолий гарбузов

сергей собянин

владимир богданов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Столичные промышленники более чем втрое увеличили поставки спортивной продукции с начала этого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он отметил, что в столице производят широкий ассортимент продукции для зимнего спорта. Это одежда и обувь, качественная экипировка и снаряжение, а также различный инвентарь."По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина в столице регулярно разрабатывают новые и совершенствуют уже имеющиеся меры поддержки промпредприятий. Различные преференции позволяют промышленникам экономить средства и инвестировать их в развитие производства, что ведет к увеличению объемов выпуска продукции и расширению ассортимента, в том числе для спортиндустрии", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр добавил, что столичные заводы отгрузили спортивной продукции на сумму более шести миллиардов рублей с января по октябрь 2024 года. Это более чем втрое превышает результаты аналогичного периода 2023 года.Так, московский производитель туристической одежды и снаряжения "БАСК" в коллаборации с российской компанией, которая выпускает гамаки, создал пуховой андерквилт – это специальное одеяло, которое крепится снаружи гамака, обеспечивая защиту от холода и ветра. Данный товар не имеет аналогов в РФ.Сооснователь и генеральный директор компании Владимир Богданов отметил, что собственное производство и лабораторная база помогают выпускать инновационные изделия. Предприятие постоянно увеличивает темпы выпуска товаров. Каждый год оно производит около 150 тысяч единиц одежды, снаряжения, аксессуаров для поездок и отдыха на природе. Также более 45% продукции составляют изделия для любителей зимних видов спорта. Например, в линейке компании предлагаются утепленные модульные палатки для базовых экспедиционных лагерей, которые на данный момент используют на обоих полюсах Земли.Компания Пеппер Бордс производит в столице лонгборды, сноуборды и лыжи. Это легкое и прочное снаряжение усовершенствованных форм и геометрии, которое изготовлено из новейших материалов, обеспечивающих оптимальное сцепление со снегом и высокую маневренность. Предприятие на 30% увеличило выпуск продукции в этом году, а также освоило технологию усиления конструкции сноуборда и лыж эластомерами.Еще один московский производитель – компания Hotwalker – также увеличила объемы продаж своей продукции в этом году. Предприятие разрабатывает и производит гибкие нагревательные элементы для подогрева одежды и аксессуаров, а также для жилетов, обувных стелек и перчаток.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В городе действует свыше 4,5 тысячи промпредприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые позволяют создавать дополнительные рабочие места.

https://ria.ru/20241228/liksutov-1991836341.html

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Артем Смирнов

москва, россия, анатолий гарбузов, сергей собянин, владимир богданов, поддержка бизнеса