https://ria.ru/20241228/promyshlenniki-1991865231.html
Промышленники Москвы более чем втрое нарастили поставки товаров для спорта
Промышленники Москвы более чем втрое нарастили поставки товаров для спорта - РИА Новости, 28.12.2024
Промышленники Москвы более чем втрое нарастили поставки товаров для спорта
Столичные промышленники более чем втрое увеличили поставки спортивной продукции с начала этого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:30:00+03:00
2024-12-28T14:30:00+03:00
2024-12-28T14:30:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
россия
анатолий гарбузов
сергей собянин
владимир богданов
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Столичные промышленники более чем втрое увеличили поставки спортивной продукции с начала этого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он отметил, что в столице производят широкий ассортимент продукции для зимнего спорта. Это одежда и обувь, качественная экипировка и снаряжение, а также различный инвентарь."По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина в столице регулярно разрабатывают новые и совершенствуют уже имеющиеся меры поддержки промпредприятий. Различные преференции позволяют промышленникам экономить средства и инвестировать их в развитие производства, что ведет к увеличению объемов выпуска продукции и расширению ассортимента, в том числе для спортиндустрии", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Министр добавил, что столичные заводы отгрузили спортивной продукции на сумму более шести миллиардов рублей с января по октябрь 2024 года. Это более чем втрое превышает результаты аналогичного периода 2023 года.Так, московский производитель туристической одежды и снаряжения "БАСК" в коллаборации с российской компанией, которая выпускает гамаки, создал пуховой андерквилт – это специальное одеяло, которое крепится снаружи гамака, обеспечивая защиту от холода и ветра. Данный товар не имеет аналогов в РФ.Сооснователь и генеральный директор компании Владимир Богданов отметил, что собственное производство и лабораторная база помогают выпускать инновационные изделия. Предприятие постоянно увеличивает темпы выпуска товаров. Каждый год оно производит около 150 тысяч единиц одежды, снаряжения, аксессуаров для поездок и отдыха на природе. Также более 45% продукции составляют изделия для любителей зимних видов спорта. Например, в линейке компании предлагаются утепленные модульные палатки для базовых экспедиционных лагерей, которые на данный момент используют на обоих полюсах Земли.Компания Пеппер Бордс производит в столице лонгборды, сноуборды и лыжи. Это легкое и прочное снаряжение усовершенствованных форм и геометрии, которое изготовлено из новейших материалов, обеспечивающих оптимальное сцепление со снегом и высокую маневренность. Предприятие на 30% увеличило выпуск продукции в этом году, а также освоило технологию усиления конструкции сноуборда и лыж эластомерами.Еще один московский производитель – компания Hotwalker – также увеличила объемы продаж своей продукции в этом году. Предприятие разрабатывает и производит гибкие нагревательные элементы для подогрева одежды и аксессуаров, а также для жилетов, обувных стелек и перчаток.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В городе действует свыше 4,5 тысячи промпредприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые позволяют создавать дополнительные рабочие места.
https://ria.ru/20241228/liksutov-1991836341.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, анатолий гарбузов, сергей собянин, владимир богданов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Россия, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин, Владимир Богданов, Поддержка бизнеса
Промышленники Москвы более чем втрое нарастили поставки товаров для спорта
В Москве промышленники увеличили поставки спортивной продукции более чем втрое
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Столичные промышленники более чем втрое увеличили поставки спортивной продукции с начала этого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что в столице производят широкий ассортимент продукции для зимнего спорта. Это одежда и обувь, качественная экипировка и снаряжение, а также различный инвентарь.
"По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина в столице регулярно разрабатывают новые и совершенствуют уже имеющиеся меры поддержки промпредприятий. Различные преференции позволяют промышленникам экономить средства и инвестировать их в развитие производства, что ведет к увеличению объемов выпуска продукции и расширению ассортимента, в том числе для спортиндустрии", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Министр добавил, что столичные заводы отгрузили спортивной продукции на сумму более шести миллиардов рублей с января по октябрь 2024 года. Это более чем втрое превышает результаты аналогичного периода 2023 года.
Так, московский производитель туристической одежды и снаряжения "БАСК" в коллаборации с российской компанией, которая выпускает гамаки, создал пуховой андерквилт – это специальное одеяло, которое крепится снаружи гамака, обеспечивая защиту от холода и ветра. Данный товар не имеет аналогов в РФ.
Сооснователь и генеральный директор компании Владимир Богданов отметил, что собственное производство и лабораторная база помогают выпускать инновационные изделия. Предприятие постоянно увеличивает темпы выпуска товаров. Каждый год оно производит около 150 тысяч единиц одежды, снаряжения, аксессуаров для поездок и отдыха на природе. Также более 45% продукции составляют изделия для любителей зимних видов спорта. Например, в линейке компании предлагаются утепленные модульные палатки для базовых экспедиционных лагерей, которые на данный момент используют на обоих полюсах Земли.
Компания Пеппер Бордс производит в столице лонгборды, сноуборды и лыжи. Это легкое и прочное снаряжение усовершенствованных форм и геометрии, которое изготовлено из новейших материалов, обеспечивающих оптимальное сцепление со снегом и высокую маневренность. Предприятие на 30% увеличило выпуск продукции в этом году, а также освоило технологию усиления конструкции сноуборда и лыж эластомерами.
Еще один московский производитель – компания Hotwalker – также увеличила объемы продаж своей продукции в этом году. Предприятие разрабатывает и производит гибкие нагревательные элементы для подогрева одежды и аксессуаров, а также для жилетов, обувных стелек и перчаток.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В городе действует свыше 4,5 тысячи промпредприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в Москве открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые позволяют создавать дополнительные рабочие места.