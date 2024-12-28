https://ria.ru/20241228/prokuratura-1991793423.html
В Тверской области в частном доме нашли тела четырех детей
В Тверской области в частном доме нашли тела четырех детей - РИА Новости, 28.12.2024
В Тверской области в частном доме нашли тела четырех детей
Сообщение об обнаружении четверых погибших детей в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа поступило в прокуратуру Тверской области,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:48:00+03:00
2024-12-28T08:48:00+03:00
2024-12-28T09:23:00+03:00
происшествия
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ТУЛА, 28 дек – РИА Новости. Сообщение об обнаружении четверых погибших детей в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа поступило в прокуратуру Тверской области, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале."В связи с поступившим сообщением об обнаружении 4 погибших детей в частном доме СНТ Межурка Калининского муниципального округа на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов. Установление всех обстоятельств происшествия поставлено на контроль", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы СУСК по Тверской области, на место происшествия выехали следователи и криминалисты."В настоящее время на место происшествия выехало руководство следственного управления Следственного комитета, а также следователи Калининского межрайонного следственного отдела и опытные криминалисты отдела криминалистики ведомства", - написала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.По данным пресс-службы УМВД по региону, предварительно установлено, что семья, проживающая в доме, ранее не попадала в поле зрения полиции. Жалоб и обращений от соседей не поступало.На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, уточняет ведомство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241226/pozhar-1991534058.html
https://ria.ru/20241223/rebenok-1990894906.html
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происшествия
В Тверской области в частном доме нашли тела четырех детей
В СНТ "Межурка" под Тверью в частном доме нашли четверых погибших детей
ТУЛА, 28 дек – РИА Новости.
Сообщение об обнаружении четверых погибших детей в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа поступило в прокуратуру Тверской области, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
"В связи с поступившим сообщением об обнаружении 4 погибших детей в частном доме СНТ Межурка Калининского муниципального округа на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов. Установление всех обстоятельств происшествия поставлено на контроль", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы СУСК по Тверской области, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
"В настоящее время на место происшествия выехало руководство следственного управления Следственного комитета, а также следователи Калининского межрайонного следственного отдела и опытные криминалисты отдела криминалистики ведомства", - написала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы УМВД по региону, предварительно установлено, что семья, проживающая в доме, ранее не попадала в поле зрения полиции. Жалоб и обращений от соседей не поступало.
На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, уточняет ведомство в своем Telegram-канале.