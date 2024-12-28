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В Москве вынесли приговор по делу о незаконном обороте парфюмерии - РИА Новости, 28.12.2024
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14:03 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/prigovor-1991860776.html
В Москве вынесли приговор по делу о незаконном обороте парфюмерии
В Москве вынесли приговор по делу о незаконном обороте парфюмерии - РИА Новости, 28.12.2024
В Москве вынесли приговор по делу о незаконном обороте парфюмерии
Суды в Москве признали виновными 12 человек в незаконном производстве духов, полиция нашла более 13 тысяч единиц парфюмерной продукции стоимостью 50 миллионов... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:03:00+03:00
2024-12-28T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Суды в Москве признали виновными 12 человек в незаконном производстве духов, полиция нашла более 13 тысяч единиц парфюмерной продукции стоимостью 50 миллионов рублей, сообщила в субботу представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Симоновским и Останкинским районными судами города Москвы 12 человек признаны виновными в незаконном обороте парфюмерии без предусмотренной законодательством маркировки. Преступление было выявлено в 2022 году сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по городу Москве", - сказала Волк. По ее словам, в поле зрения оперативников попали объявления в интернете с предложениями широкого ассортимента парфюмерии. Выяснилось, что она фасовалась на складе, расположенном на проспекте Андропова в Москве. Жидкость разливалась в небольшие емкости, которые опечатывались этикетками с нанесенными логотипами популярных мировых брендов. В специально оборудованной студии проводилась рекламная фотосъемка товара. Также были организованы колл-центр и офис, работники которых принимали заказы и отправляли их адресатам. В результате проверочных мероприятий были установлены поставщики не имеющей предусмотренной законодательством маркировки парфюмерной продукции и каналы ее распространения. Товар сбывали по всей России через интернет-площадки и торговые объекты. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки...) и 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). "В жилых и офисных помещениях на территории Московского региона проведено свыше 30 обысков, в результате которых обнаружено более 13 тысяч единиц парфюмерной продукции. Их стоимость оценивается в 50 миллионов рублей. Кроме того, были изъяты контрафактные сумки и рюкзаки с нанесенными логотипами популярных мировых брендов", - уточнила Волк. Сотрудниками полиции были установлены 17 лиц, которые подозреваются в противоправной деятельности. В зависимости от роли и степени участия им назначены наказания в виде принудительных работ и лишения свободы условно на различные сроки. В отношении некоторых фигурантов приговор в законную силу не вступил. Еще пятеро продолжают участвовать в судебных процессах.
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происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
В Москве вынесли приговор по делу о незаконном обороте парфюмерии

Суды признали виновными 12 человек в незаконном производстве духов на 50 млн руб

© Фото : Ирина ВолкПродукция, изъятая у задержанных за незаконное производство духов в Москве
Продукция, изъятая у задержанных за незаконное производство духов в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : Ирина Волк
Продукция, изъятая у задержанных за незаконное производство духов в Москве
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Суды в Москве признали виновными 12 человек в незаконном производстве духов, полиция нашла более 13 тысяч единиц парфюмерной продукции стоимостью 50 миллионов рублей, сообщила в субботу представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
"Симоновским и Останкинским районными судами города Москвы 12 человек признаны виновными в незаконном обороте парфюмерии без предусмотренной законодательством маркировки. Преступление было выявлено в 2022 году сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по городу Москве", - сказала Волк.
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По ее словам, в поле зрения оперативников попали объявления в интернете с предложениями широкого ассортимента парфюмерии. Выяснилось, что она фасовалась на складе, расположенном на проспекте Андропова в Москве. Жидкость разливалась в небольшие емкости, которые опечатывались этикетками с нанесенными логотипами популярных мировых брендов. В специально оборудованной студии проводилась рекламная фотосъемка товара. Также были организованы колл-центр и офис, работники которых принимали заказы и отправляли их адресатам.
В результате проверочных мероприятий были установлены поставщики не имеющей предусмотренной законодательством маркировки парфюмерной продукции и каналы ее распространения. Товар сбывали по всей России через интернет-площадки и торговые объекты.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки...) и 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).
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"В жилых и офисных помещениях на территории Московского региона проведено свыше 30 обысков, в результате которых обнаружено более 13 тысяч единиц парфюмерной продукции. Их стоимость оценивается в 50 миллионов рублей. Кроме того, были изъяты контрафактные сумки и рюкзаки с нанесенными логотипами популярных мировых брендов", - уточнила Волк.
Сотрудниками полиции были установлены 17 лиц, которые подозреваются в противоправной деятельности. В зависимости от роли и степени участия им назначены наказания в виде принудительных работ и лишения свободы условно на различные сроки. В отношении некоторых фигурантов приговор в законную силу не вступил. Еще пятеро продолжают участвовать в судебных процессах.
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