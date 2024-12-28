https://ria.ru/20241228/pridnestrove-1991856189.html

В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности

В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 28.12.2024

В Приднестровье продлили желтый уровень террористической опасности

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский продлил до 9 марта 2025 года срок действия "желтого" уровня реальной... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:34:00+03:00

2024-12-28T13:34:00+03:00

2024-12-28T13:36:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский продлил до 9 марта 2025 года срок действия "желтого" уровня реальной террористической опасности, который подразумевает потенциальную возможность совершения терактов, сообщает пресс-служба главы ПМР. "Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого "желтого" уровня террористической опасности на 60 суток", - говорится в подписанном Красносельским указе. В документе отмечается, что решение принято в связи сохраняющейся угрозой теракта и необходимостью ему противостоять. Указ вступает в силу с 8 января 2025 года. Министерство госбезопасности Приднестровья 9 марта 2023 года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц республики, который готовился по указанию СБУ. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что следствие установило факт планирования теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля 2023 года рядом с Бендерской крепостью, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой злоумышленники задумали оставить на пути следования делегатов. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241228/moldaviya-1991801789.html

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в мире, тирасполь, кишинев, молдавия, вадим красносельский, служба безопасности украины, обсе