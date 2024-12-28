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В одном из кафе в Улан-Удэ вспыхнул пожар - РИА Новости, 28.12.2024
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05:23 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/pozhar-1991785390.html
В одном из кафе в Улан-Удэ вспыхнул пожар
В одном из кафе в Улан-Удэ вспыхнул пожар - РИА Новости, 28.12.2024
В одном из кафе в Улан-Удэ вспыхнул пожар
Кафе загорелось в Улан-Удэ, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T05:23:00+03:00
2024-12-28T05:23:00+03:00
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 28 дек – РИА Новости. Кафе загорелось в Улан-Удэ, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, сообщил региональный главк МЧС. "Сегодня утром загорелась кровля кафе на улице Бабушкина. В настоящее время пожар ликвидирован на предварительной площади 800 квадратных метров, проводится разборка и проливка конструкций... Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению привлечены семь единиц техники и 36 человек личного состава. Также на месте возгорания работали три звена газодымозащитной службы, которые эвакуировали из здания восемь газовых баллонов. Причины пожара устанавливаются. По состоянию на 9.24 (4.24 мск) пожар полностью ликвидирован, сообщил региональный главк МЧС.
https://ria.ru/20241226/pozhar-1991358263.html
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происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В одном из кафе в Улан-Удэ вспыхнул пожар

В одном из кафе в Улан-Удэ вспыхнул пожар, открытое горение ликвидировано

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 28 дек – РИА Новости. Кафе загорелось в Улан-Удэ, открытое горение ликвидировано на 800 квадратных метрах, сообщил региональный главк МЧС.
"Сегодня утром загорелась кровля кафе на улице Бабушкина. В настоящее время пожар ликвидирован на предварительной площади 800 квадратных метров, проводится разборка и проливка конструкций... Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что к тушению привлечены семь единиц техники и 36 человек личного состава. Также на месте возгорания работали три звена газодымозащитной службы, которые эвакуировали из здания восемь газовых баллонов. Причины пожара устанавливаются.
По состоянию на 9.24 (4.24 мск) пожар полностью ликвидирован, сообщил региональный главк МЧС.
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ПроисшествияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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