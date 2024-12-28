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Свыше 200 гектаров земли за один рубль передали бизнесу Подмосковья - РИА Новости, 28.12.2024
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Твой бизнес
 
13:26 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/podmoskove-1991852043.html
Свыше 200 гектаров земли за один рубль передали бизнесу Подмосковья
Свыше 200 гектаров земли за один рубль передали бизнесу Подмосковья - РИА Новости, 28.12.2024
Свыше 200 гектаров земли за один рубль передали бизнесу Подмосковья
Участникам программы "Земля за 1 рубль" передано более 200 гектаров земли в Подмосковье под размещение импортозамещающих производств по итогам этого года,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:26:00+03:00
2024-12-28T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Участникам программы "Земля за 1 рубль" передано более 200 гектаров земли в Подмосковье под размещение импортозамещающих производств по итогам этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В 2024 году участки по программе "Земля за 1 рубль" получили более 60 инвесторов. Общий объем заявленных инвестиций по этим проектам составляет порядка 28 миллиардов рублей. Запуск новых предприятий позволит создать более двух тысяч новых рабочих мест", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Договоры аренды действуют три года, за это время инвесторы должны завершить строительство и наладить выпуск продукции. Затем предприниматели смогут выкупить земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости. В свою очередь, министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов отметил, что большим преимуществом является и то, что программа стимулирует появление новых импортозамещающих предприятий. Так, почти за три года спектр производств в Подмосковье значительно расширился. По его словам, в этом году бизнесу предоставлено около 80 участков общей площадью свыше 200 гектаров. Программа "Земля за 1 рубль" действует с марта 2022 года. За это время предприниматели региона получили в аренду свыше 200 земельных участков площадью около 900 гектаров в регионе.
https://ria.ru/20240313/importozameschenie-1932819718.html
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московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Свыше 200 гектаров земли за один рубль передали бизнесу Подмосковья

Бизнес получил более 200 гектаров земли за один рубль в Подмосковье в 2024 году

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Участникам программы "Земля за 1 рубль" передано более 200 гектаров земли в Подмосковье под размещение импортозамещающих производств по итогам этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В 2024 году участки по программе "Земля за 1 рубль" получили более 60 инвесторов. Общий объем заявленных инвестиций по этим проектам составляет порядка 28 миллиардов рублей. Запуск новых предприятий позволит создать более двух тысяч новых рабочих мест", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Договоры аренды действуют три года, за это время инвесторы должны завершить строительство и наладить выпуск продукции. Затем предприниматели смогут выкупить земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости.
В свою очередь, министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов отметил, что большим преимуществом является и то, что программа стимулирует появление новых импортозамещающих предприятий. Так, почти за три года спектр производств в Подмосковье значительно расширился.
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По его словам, в этом году бизнесу предоставлено около 80 участков общей площадью свыше 200 гектаров.
Программа "Земля за 1 рубль" действует с марта 2022 года. За это время предприниматели региона получили в аренду свыше 200 земельных участков площадью около 900 гектаров в регионе.
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