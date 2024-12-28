Рейтинг@Mail.ru
Дети из Херсонской области получили более 700 подарков из Севастополя - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 28.12.2024 (обновлено: 22:12 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/podarki-1991929673.html
Дети из Херсонской области получили более 700 подарков из Севастополя
Дети из Херсонской области получили более 700 подарков из Севастополя - РИА Новости, 28.12.2024
Дети из Херсонской области получили более 700 подарков из Севастополя
Школьники и детсадовцы из прифронтового района Херсонской области получили более 700 подарков от севастопольской школы №54 имени Юрия Гагарина, рассказал РИА... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T21:20:00+03:00
2024-12-28T22:12:00+03:00
общество
херсонская область
юрий гагарин (космонавт)
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991930058_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e17a863157af3798b180d66f108b02a6.jpg
РУБАНОВКА (Херсонская обл.), 28 дек - РИА Новости. Школьники и детсадовцы из прифронтового района Херсонской области получили более 700 подарков от севастопольской школы №54 имени Юрия Гагарина, рассказал РИА Новости глава поселения Рубановка Виктор Марченко. "Благодаря активному участию родителей учащихся школы №54 очень быстро удалось приготовить около семисот сладких подарков для всех школьников и детсадовцев Великолепетихского района. Кроме этого, были подготовлены подарки для педагогов, книги, канцтовары и методические материалы для школ и большая партия детских вещей", - поделился Марченко. Директор севастопольской школы Алла Иликбаева отметила, что в акции приняли участие все учащиеся 54-й школы. "В этом году наши дети участвуют в акции "Дети одной страны". И мы все с первого по 11-й класс решили поздравить детей Херсонской области, которые находятся на линии соприкосновения. Мы очень хотим, чтобы у них тоже был Новый год, чтобы у них были сладкие подарки. Мы всех поздравляем с Новым годом и желаем, чтобы небо было чисто", - сказала она.
https://ria.ru/20241128/podarki-1986339136.html
херсонская область
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Подарки для школьников и детсадовцев из прифронтового района Херсонской области
Школьники и детсадовцы из прифронтового района Херсонской области получили более 700 подарков от севастопольской школы №54 имени Юрия Гагарина. Об этом РИА Новости рассказал глава поселения Рубановка Виктор Марченко.
2024-12-28T21:20
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991930058_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3590872d27021f13d50e53b7dd918934.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, херсонская область , юрий гагарин (космонавт), севастополь
Общество, Херсонская область , Юрий Гагарин (космонавт), Севастополь
Дети из Херсонской области получили более 700 подарков из Севастополя

Дети из Херсонской области получили более 700 подарков от школы в Севастополе

Читать ria.ru в
Дзен
РУБАНОВКА (Херсонская обл.), 28 дек - РИА Новости. Школьники и детсадовцы из прифронтового района Херсонской области получили более 700 подарков от севастопольской школы №54 имени Юрия Гагарина, рассказал РИА Новости глава поселения Рубановка Виктор Марченко.
"Благодаря активному участию родителей учащихся школы №54 очень быстро удалось приготовить около семисот сладких подарков для всех школьников и детсадовцев Великолепетихского района. Кроме этого, были подготовлены подарки для педагогов, книги, канцтовары и методические материалы для школ и большая партия детских вещей", - поделился Марченко.
Директор севастопольской школы Алла Иликбаева отметила, что в акции приняли участие все учащиеся 54-й школы.
"В этом году наши дети участвуют в акции "Дети одной страны". И мы все с первого по 11-й класс решили поздравить детей Херсонской области, которые находятся на линии соприкосновения. Мы очень хотим, чтобы у них тоже был Новый год, чтобы у них были сладкие подарки. Мы всех поздравляем с Новым годом и желаем, чтобы небо было чисто", - сказала она.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Более 20 стран передали подарки для солдат в зону спецоперации
28 ноября, 22:21
 
ОбществоХерсонская областьЮрий Гагарин (космонавт)Севастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала