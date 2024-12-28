https://ria.ru/20241228/podarki-1991929673.html

Дети из Херсонской области получили более 700 подарков из Севастополя

Дети из Херсонской области получили более 700 подарков из Севастополя - РИА Новости, 28.12.2024

Дети из Херсонской области получили более 700 подарков из Севастополя

Школьники и детсадовцы из прифронтового района Херсонской области получили более 700 подарков от севастопольской школы №54 имени Юрия Гагарина, рассказал РИА... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T21:20:00+03:00

2024-12-28T21:20:00+03:00

2024-12-28T22:12:00+03:00

общество

херсонская область

юрий гагарин (космонавт)

севастополь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991930058_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e17a863157af3798b180d66f108b02a6.jpg

РУБАНОВКА (Херсонская обл.), 28 дек - РИА Новости. Школьники и детсадовцы из прифронтового района Херсонской области получили более 700 подарков от севастопольской школы №54 имени Юрия Гагарина, рассказал РИА Новости глава поселения Рубановка Виктор Марченко. "Благодаря активному участию родителей учащихся школы №54 очень быстро удалось приготовить около семисот сладких подарков для всех школьников и детсадовцев Великолепетихского района. Кроме этого, были подготовлены подарки для педагогов, книги, канцтовары и методические материалы для школ и большая партия детских вещей", - поделился Марченко. Директор севастопольской школы Алла Иликбаева отметила, что в акции приняли участие все учащиеся 54-й школы. "В этом году наши дети участвуют в акции "Дети одной страны". И мы все с первого по 11-й класс решили поздравить детей Херсонской области, которые находятся на линии соприкосновения. Мы очень хотим, чтобы у них тоже был Новый год, чтобы у них были сладкие подарки. Мы всех поздравляем с Новым годом и желаем, чтобы небо было чисто", - сказала она.

https://ria.ru/20241128/podarki-1986339136.html

херсонская область

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подарки для школьников и детсадовцев из прифронтового района Херсонской области Школьники и детсадовцы из прифронтового района Херсонской области получили более 700 подарков от севастопольской школы №54 имени Юрия Гагарина. Об этом РИА Новости рассказал глава поселения Рубановка Виктор Марченко. 2024-12-28T21:20 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, херсонская область , юрий гагарин (космонавт), севастополь