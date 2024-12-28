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Дети из Херсонской области получили более 700 подарков из Севастополя
Дети из Херсонской области получили более 700 подарков из Севастополя - РИА Новости, 28.12.2024
Дети из Херсонской области получили более 700 подарков из Севастополя
Школьники и детсадовцы из прифронтового района Херсонской области получили более 700 подарков от севастопольской школы №54 имени Юрия Гагарина, рассказал РИА... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T21:20:00+03:00
2024-12-28T21:20:00+03:00
2024-12-28T22:12:00+03:00
общество
херсонская область
юрий гагарин (космонавт)
севастополь
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РУБАНОВКА (Херсонская обл.), 28 дек - РИА Новости. Школьники и детсадовцы из прифронтового района Херсонской области получили более 700 подарков от севастопольской школы №54 имени Юрия Гагарина, рассказал РИА Новости глава поселения Рубановка Виктор Марченко. "Благодаря активному участию родителей учащихся школы №54 очень быстро удалось приготовить около семисот сладких подарков для всех школьников и детсадовцев Великолепетихского района. Кроме этого, были подготовлены подарки для педагогов, книги, канцтовары и методические материалы для школ и большая партия детских вещей", - поделился Марченко. Директор севастопольской школы Алла Иликбаева отметила, что в акции приняли участие все учащиеся 54-й школы. "В этом году наши дети участвуют в акции "Дети одной страны". И мы все с первого по 11-й класс решили поздравить детей Херсонской области, которые находятся на линии соприкосновения. Мы очень хотим, чтобы у них тоже был Новый год, чтобы у них были сладкие подарки. Мы всех поздравляем с Новым годом и желаем, чтобы небо было чисто", - сказала она.
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Подарки для школьников и детсадовцев из прифронтового района Херсонской области
Школьники и детсадовцы из прифронтового района Херсонской области получили более 700 подарков от севастопольской школы №54 имени Юрия Гагарина.
Об этом РИА Новости рассказал глава поселения Рубановка Виктор Марченко.
2024-12-28T21:20
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общество, херсонская область , юрий гагарин (космонавт), севастополь
Общество, Херсонская область , Юрий Гагарин (космонавт), Севастополь
Дети из Херсонской области получили более 700 подарков из Севастополя
Дети из Херсонской области получили более 700 подарков от школы в Севастополе