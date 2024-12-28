Западные спецслужбы не одобряют операцию Израиля с пейджерами, пишут СМИ
FT: на Западе не одобряют операцию Израиля с подрывом пейджеров Хезболлы
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisТрибуна ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Трибуна ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Многие действующие и бывшие высокопоставленные сотрудники спецслужб стран Запада не одобряют операцию Израиля с подрывом пейджеров ливанского движения "Хезболлах", сообщает газета Financial Times, опросившая этих людей.
"В интервью с более чем дюжиной нынешних и бывших высокопоставленных сотрудников служб безопасности четырех наиболее важных западных союзников Израиля все признали, что операция с пейджерами была экстраординарным шпионским трюком. Но лишь трое заявили, что одобряют подобную операцию", - пишет издание.
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Как отмечает газета, один из опрошенных признал, что операция Израиля создает опасный прецедент, которому могут последовать террористы или преступники. Также этот человек заявил, что перевозка снаряженных взрывчаткой пейджеров через Европу и Ближний Восток представляла опасность для людей и недвижимости.
"Это было выдающейся операцией – даже если многие западные страны могут считать это убийством. Министерства обороны по всему миру зададутся вопросом: как защититься от подобных диверсий?" - приводит газета слова неназванного бывшего высокопоставленного разведчика одной из стран Запада.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.