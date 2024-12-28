https://ria.ru/20241228/peydzher-1991875342.html

Западные спецслужбы не одобряют операцию Израиля с пейджерами, пишут СМИ

Западные спецслужбы не одобряют операцию Израиля с пейджерами, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2024

Западные спецслужбы не одобряют операцию Израиля с пейджерами, пишут СМИ

Многие действующие и бывшие высокопоставленные сотрудники спецслужб стран Запада не одобряют операцию Израиля с подрывом пейджеров ливанского движения... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:12:00+03:00

2024-12-28T15:12:00+03:00

2024-12-28T15:12:00+03:00

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израиль

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Многие действующие и бывшие высокопоставленные сотрудники спецслужб стран Запада не одобряют операцию Израиля с подрывом пейджеров ливанского движения "Хезболлах", сообщает газета Financial Times, опросившая этих людей. "В интервью с более чем дюжиной нынешних и бывших высокопоставленных сотрудников служб безопасности четырех наиболее важных западных союзников Израиля все признали, что операция с пейджерами была экстраординарным шпионским трюком. Но лишь трое заявили, что одобряют подобную операцию", - пишет издание. Как отмечает газета, один из опрошенных признал, что операция Израиля создает опасный прецедент, которому могут последовать террористы или преступники. Также этот человек заявил, что перевозка снаряженных взрывчаткой пейджеров через Европу и Ближний Восток представляла опасность для людей и недвижимости. "Это было выдающейся операцией – даже если многие западные страны могут считать это убийством. Министерства обороны по всему миру зададутся вопросом: как защититься от подобных диверсий?" - приводит газета слова неназванного бывшего высокопоставленного разведчика одной из стран Запада. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20241222/uoters-1990674836.html

https://ria.ru/20241125/poslannik-1985496513.html

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в мире, израиль, ливан, европа, мария захарова, хезболла