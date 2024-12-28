https://ria.ru/20241228/peskov-1991830944.html

Песков ответил на вопрос об экологическом ущербе после разлива мазута

Песков ответил на вопрос об экологическом ущербе после разлива мазута - РИА Новости, 28.12.2024

Песков ответил на вопрос об экологическом ущербе после разлива мазута

Полный размер ущерба для окружающей среды после крушения танкеров с мазутом в районе Керченского пролива подсчитать пока невозможно, но работа ведется, заявил... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:35:00+03:00

2024-12-28T12:35:00+03:00

2024-12-28T12:46:00+03:00

дмитрий песков

происшествия

керченский пролив

россия

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Полный размер ущерба для окружающей среды после крушения танкеров с мазутом в районе Керченского пролива подсчитать пока невозможно, но работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Полный размер ущерба для окружающей среды, я думаю, конечно же, в настоящее время подсчитать невозможно, но эта работа тоже ведётся специалистами", - сказал Песков журналистам.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241227/anapa-1991708695.html

керченский пролив

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дмитрий песков, происшествия, керченский пролив, россия, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе