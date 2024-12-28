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Песков ответил на вопрос об экологическом ущербе после разлива мазута - РИА Новости, 28.12.2024
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12:35 28.12.2024 (обновлено: 12:46 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/peskov-1991830944.html
Песков ответил на вопрос об экологическом ущербе после разлива мазута
Песков ответил на вопрос об экологическом ущербе после разлива мазута - РИА Новости, 28.12.2024
Песков ответил на вопрос об экологическом ущербе после разлива мазута
Полный размер ущерба для окружающей среды после крушения танкеров с мазутом в районе Керченского пролива подсчитать пока невозможно, но работа ведется, заявил... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:35:00+03:00
2024-12-28T12:46:00+03:00
дмитрий песков
происшествия
керченский пролив
россия
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Полный размер ущерба для окружающей среды после крушения танкеров с мазутом в районе Керченского пролива подсчитать пока невозможно, но работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Полный размер ущерба для окружающей среды, я думаю, конечно же, в настоящее время подсчитать невозможно, но эта работа тоже ведётся специалистами", - сказал Песков журналистам.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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дмитрий песков, происшествия, керченский пролив, россия, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Дмитрий Песков, Происшествия, Керченский пролив, Россия, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Песков ответил на вопрос об экологическом ущербе после разлива мазута

Песков заявил, что ущерб после разлива мазута подсчитать пока невозможно

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Полный размер ущерба для окружающей среды после крушения танкеров с мазутом в районе Керченского пролива подсчитать пока невозможно, но работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Полный размер ущерба для окружающей среды, я думаю, конечно же, в настоящее время подсчитать невозможно, но эта работа тоже ведётся специалистами", - сказал Песков журналистам.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Краснодарском крае назвали фейком цитату мэра Анапы о пользе мазута
27 декабря, 16:12
 
Дмитрий ПесковПроисшествияКерченский проливРоссияВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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